        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 05.01.2026 - 13:48 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:48
        Rıdvan Ç'nin (46) kullandığı 65 AP 855 plakalı otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolunun Çöğender Mahallesi girişinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Beyaz Ç. (44), İbrahim Ç. (18), Gülcan Ç. (23) ve Garibe Ç. (47) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Garibe Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

