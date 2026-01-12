Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi basın mensuplarının Gazeteciler Günü'nü kutladı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:52 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi basın mensuplarının Gazeteciler Günü'nü kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çiftçi, Müceldiği Konağı'nda düzenlenen programda, 10 Ocak'ın hem gazeteciler hem de idareciler günü olarak kutlandığını hatırlattı.

        Gazetecilerin ve idarecilerin gününü kutlayan Çiftçi, "İki anlamlı günü bir arada kutlamış oluyoruz." dedi.

        Mesleğin öneminden bahseden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Gazetecilik dediğimiz zaman emek, fedakarlık ve sorumluluk gerektiren bir mesleğin mensupları olarak sizler kamuoyunun gözü, kulağı ve sesiniz. Sizler de bir nevi bizler gibi kamu görevi icra ediyorsunuz. Bizler nasıl devletle vatandaş arasında bir köprü görevi üstleniyorsak sizler de aynı şekilde vatandaşla devlet arasında aracılık görevini üstleniyorsunuz. Bundan dolayı da kutsal bir görevi ifa etmiş oluyorsunuz. Kadim şehrimiz Erzurum'da geçmişten günümüze kadar basın mesleğinde oldukça başarılı ve duayen gazeteciler yetiştirmiş, bunu da Türk basınına armağan etmiş. Erzurum bu açıdan da farklı bir üne ve şöhrete sahip illerden biri olarak göze çarpıyor."

        Erzurum'un hem yerel hem bölgesel hem de ulusal düzeyde basın mensuplarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli merkezlerinden birisi olduğuna işaret eden Çiftçi, "Böyle gayret ve emek isteyen bir mesleğin mensupları olarak sizler, basın ilkeleri doğrultusunda görevinizi icra ediyorsunuz. Bundan dolayı da görevinizde üstün başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru ve tarafsız olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmenizi niyaz ediyorum." diye konuştu.

        Program, Vali Çiftçi'nin gazetecileri tebrik ederek hediye vermesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        ERKON'un yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu oldu
        ERKON'un yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu oldu
        Vali Çiftçi; "Erzurum basını Anadolu'da çok güçlü bir yere sahip"
        Vali Çiftçi; "Erzurum basını Anadolu'da çok güçlü bir yere sahip"
        Kar yağışı beklenen Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
        Kar yağışı beklenen Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
        Şehir Hastanesi kapalı otoparkında aracı olanlara uyarı
        Şehir Hastanesi kapalı otoparkında aracı olanlara uyarı
        Erzurum'da Kur'an-ı Kerim iklimi 1001 Hatim bereketi şehri sardı
        Erzurum'da Kur'an-ı Kerim iklimi 1001 Hatim bereketi şehri sardı
        Erzurum'da kültür ve sanat etkinlikleri yoğun ilgi gördü
        Erzurum'da kültür ve sanat etkinlikleri yoğun ilgi gördü