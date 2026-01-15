Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mert Bulut, Kadir Beyaz
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen (Dk. 46 Salih Sarıkaya), Gerxhaliu (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Murat Cem Akpınar (Dk. 66 Sefa Akgün), Adem Eren Kabak, Cengizhan Bayrak (Dk. 46 Giorbelidze), Ömer Arda Kara, Sylla, Emre Erdem, Mert Önal, Eren Tozlu (Dk. 46 Rodriguez)
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Alikulov, Mocsi, Olawoyin (Dk. 59 Augusto) Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Buljubasic (Dk. 59 Laçi), Taha Şahin (Dk. 86 Hojer) Mithat Pala, Zeqiri (Dk. 59 Mihaila), Emrecan Bulut (Dk. 59 Sowe)
Goller: Dk. 42 Eren Tozlu, Dk. 54 Salih Sarıkaya (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: 45+1 Erdem Canpolat, Dk. 56 Taylan Antalyalı, Dk. 85 Mithat Pala, Dk. 85 Recep Uçar (teknik direktör) (Çaykur Rizespor), Dk. 80 Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK)
ERZURUM
