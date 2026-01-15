Habertürk
Habertürk
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:14 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:14
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mert Bulut, Kadir Beyaz

        Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen (Dk. 46 Salih Sarıkaya), Gerxhaliu (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Murat Cem Akpınar (Dk. 66 Sefa Akgün), Adem Eren Kabak, Cengizhan Bayrak (Dk. 46 Giorbelidze), Ömer Arda Kara, Sylla, Emre Erdem, Mert Önal, Eren Tozlu (Dk. 46 Rodriguez)

        Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Alikulov, Mocsi, Olawoyin (Dk. 59 Augusto) Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Buljubasic (Dk. 59 Laçi), Taha Şahin (Dk. 86 Hojer) Mithat Pala, Zeqiri (Dk. 59 Mihaila), Emrecan Bulut (Dk. 59 Sowe)

        Goller: Dk. 42 Eren Tozlu, Dk. 54 Salih Sarıkaya (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: 45+1 Erdem Canpolat, Dk. 56 Taylan Antalyalı, Dk. 85 Mithat Pala, Dk. 85 Recep Uçar (teknik direktör) (Çaykur Rizespor), Dk. 80 Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK)




        ERZURUM

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

