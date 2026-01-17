Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:38 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:38
        GÜNCELLEME 3 - Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilyacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de söndürme çalışmalarında ekiplere destek oldu.

        Yangında yaralananlara ve dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

        Bölgede görev yapan ve dumandan etkilenen ekipler ile basın mensuplarına ayran dağıtıldı.

        - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin incelemede bulundu

        Kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, yangından 5 dakika sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale ettiğini söyledi.

        Tekin, "30 yangın söndürme aracıyla beraber yangına müdahale edilmiş durumda. İçeride 8 kardeşimiz vardı. Tamamı çıkarıldı. Bir kardeşimizin vefat haberini hastaneye götürülürken aldık. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın." diye konuştu.

        - Ölü sayısı 2'ye çıktı

        Vali Mustafa Çiftçi daha sonra yaptığı açıklamada, yangından etkilenen 8 vatandaş olduğu bilgisini vererek, "Yangından etkilenen toplam 8 vatandaş var, bunlardan 6'sının tedavilerine devam ediliyor. Maalesef 2 vatandaşımız Allah'ın rahmetine kavuşmuş durumda. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum." dedi.

        Saat 12.30'da çıkan yangının soğutma çalışmasının devam ettiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:


        "Şuan itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yangın haberinin alınmasıyla Büyükşehir Belediyemizin, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, orman teşkilatımıza ait su tankerleri, TOMA araçlarımız ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait köpük sıkma araçları sevk edilmiştir. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yangın anından itibaren tüm ekipler seferber oldu. Burada çalışmaların özverili şekilde yürütülmesinden dolayı itfaiye daire başkanlığımıza, polis ve jandarma teşkilatımıza, sağlık ekiplerimize, AFAD ve Devlet Hava Meydanları personeline ayrı ayrı teşekkür ederim. Mevlam böyle acılar yaşatmasın. Yangının kontrol altına alınmasında toplam 30 araç görev yaptı. Yaralıların hayati tehlikesi yok."

        Öte yandan, yangını gören vatandaşlardan Murat Ağdağ, AA muhabirine, yangının çıktığı mobilya firmasının yanındaki sac metal iş yerinde çalıştığını belirterek, “Bir patlama sonucu yangın çıktı, yan dükkana da sıçradı. Yaralılar vardı. Yangın sıralı dükkanlara yayıldı.” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

