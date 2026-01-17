Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Bakan Tekin, Erzurum'da "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 11 ilde yaklaşık 9 bin dersliğin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Eylül ayı itibarıyla yıkılan 9 bin derslik yerine 23 bin derslik yapmış olacağız. 11 ilin tamamında 6 Şubat'takinden minimum yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olmuş olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 16:05 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tekin, Erzurum'da "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 11 ilde yaklaşık 9 bin dersliğin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Eylül ayı itibarıyla yıkılan 9 bin derslik yerine 23 bin derslik yapmış olacağız. 11 ilin tamamında 6 Şubat'takinden minimum yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olmuş olacak." dedi.


        Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Yüzyılın Konut Projesi 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni"ne katılan Tekin, ev sahibi olmanın sıradan bir barınma ihtiyacını gidermek olmadığını söyledi.

        Tekin, "Bizim kültürümüzde ev sahibi olmak demek aynı zamanda ev olmak, hane olmak demek. Dolayısıyla biz dünyadaki diğer milletlerden biraz daha fazla önem veriyoruz. Biraz daha fazla bu konuyu gündemimize alıyoruz. Aile olmak, hane olmak, ev olmak hem kendimiz açısından hem de çoluğumuza, çocuğumuza örnek olmak açısından ev bizim için apayrı bir kültürel inşa süreci. O yüzden insanların ev sahibi olması, bizim kültürümüzde çok heyecan verici, çok mutluluk verici bir durum. Biz de sizinle bugün bu heyecanı paylaşmak için buradayız." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Tekin, onun Başbakan olduğundan bu zamana kadar geçen 23 yılda yapılan okul sayısının, o döneme kadar yapılan sayıdan 2 kat daha fazla olduğunu anlattı.

        Bakan Tekin, şöyle devam etti:

        "Gece gündüz bu konulara odaklanan bir Cumhurbaşkanımız, bir emirimiz var. Dolayısıyla kendisine medyunuşükranız. Allah kendisinden razı olsun. Bir rakam daha deprem bölgesiyle ilgili söyleyeyim. 6 Şubat günü 11 ilde yaklaşık 9 bin dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Eylül ayı itibarıyla yıkılan 9 bin derslik yerine 23 bin derslik yapmış olacağız. 11 ilin tamamında 6 Şubat'takinden minimum yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olmuş olacak. Bunları yaparken bize destek olanlar var. Mesela biz bu işlerin büyük çoğunluğunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla yapıyoruz. Bakanımız sevgili kardeşim, dostum Murat Kurum Bey'e huzurlarınızda sadece konutlar için değil, konut dışındaki bütün süreçlerdeki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Karınca gibi çalışan bir kardeşimiz. Allah kendisinden iki dünyada razı olsun inşallah."


        Tekin, kurada ismi çıkacak vatandaşlara hayırlı olması temennilerinde bulundu.

        - "Bizim başlayıp devam ettirdiğimiz projelere onlar yeni yeni başlıyor"


        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ise projelerin tek tek yerinde takip edildiğini, vatandaşlarla beraber bu çalışmaların bu noktaya geldiğini söyledi.

        Kendinden önceki konuşmacıların bazı ülkelerde konut vaatleriyle seçimler kazanıldığını söylemesine atıfta bulunan Bulut, "Bu projeleri gerçekleştirirken azim ve kararlılık gerekir. Burada sayın milletvekillerimiz Amerika'dan bahsettiler. Demek ki onlar bizi örnek alıyorlar ama daha yeni başlıyorlar. Bizim başlayıp devam ettirdiğimiz projelere onlar yeni yeni başlıyor. İşte biz 23 yıldır sizin çelik gibi kale gibi arkamızda durmanız nedeniyle gerçekleştirdiğimiz projeleri, bundan sonra da tek bir vatandaşımız kalmayana dek gerçekleştireceğiz. Durmak yok, yola devam. Çok çalışacağız, çok üreteceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kuralarla hak sahipleri belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin...
        Yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin...
        Erzurum'da iş yerinde patlama; yangın çıktı, 2 ölü
        Erzurum'da iş yerinde patlama; yangın çıktı, 2 ölü
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öld...
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öld...
        Mobilya fabrikasında yangın: 1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı Kepçe ile camı kıran...
        Mobilya fabrikasında yangın: 1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı Kepçe ile camı kıran...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 1 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 1 kişi öldü,...
        Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor