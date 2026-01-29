Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'daki Çat Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

        Erzurum'daki Çat Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:47 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'daki Çat Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'daki Çat Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

        Sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, Çat ile Palandöken ilçeleri arasında yer alan barajın yüzeyi de buzla kaplandı.

        Şehrin içme suyunun büyük kısmını karşılayan Çat Barajı, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı

        Benzer Haberler

        Erzurum'un kitap kurdu ev hanımları: Martin Eden'i de okuyorlar İlber Ortay...
        Erzurum'un kitap kurdu ev hanımları: Martin Eden'i de okuyorlar İlber Ortay...
        İstanbul'dan Erzurum'a uzanan yardım eli Sokak köpeğinin yavrularına 45 kil...
        İstanbul'dan Erzurum'a uzanan yardım eli Sokak köpeğinin yavrularına 45 kil...
        Aşkale'de dondurucu soğuklar hayatı felç etti
        Aşkale'de dondurucu soğuklar hayatı felç etti
        Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı
        Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı
        Çin'den Güney Kore'ye, eğitimden yatırıma: ETSO Ocak ayında dolu dizgin
        Çin'den Güney Kore'ye, eğitimden yatırıma: ETSO Ocak ayında dolu dizgin
        Vali Çiftçi, Aziziye'de devam eden kamu projeleri hakkında bilgi aldı
        Vali Çiftçi, Aziziye'de devam eden kamu projeleri hakkında bilgi aldı