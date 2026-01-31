Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda bir ilke imza atmak istiyor

MUHAMMET MUTAF - Kısa kulvar sürat pateninde (short track) elde ettiği başarılarla dikkati çeken milli sporcu İlyas Karadağ, mart ayında Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda bir ilke imza atmayı hedefliyor.



Ablası Derya Karadağ'ı örnek alarak sürat patenine başlayan 15 yaşındaki milli sporcu, daha önce Çekya, Polonya, Bulgaristan ve Macaristan'da yapılan yarışmalarda birincilik kürsüsüne çıkma başarısını gösterdi.



İlyas Karadağ, 7-9 Mart'ta Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Kupası finalinde mücadele edecek.





Haftada 6 gün antrenman yapan İlyas, Avrupa Kupası finalinin yanı sıra 2027 EYOF'ta başırılı olmak için çalışıyor.









- "Yarışların çoğunu altın madalya alarak tamamlıyorum"



İlyas Karadağ, AA muhabirine, ablasını örnek alarak sürat patenine başladığını söyledi.





Yaklaşık 11 yıldır bu sporu yaptığını belirten İlyas, "Bugüne kadar çok sayıda yarışmaya katıldım ve çok sayıda başarım var. Bir sezonda yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 6-7 yarışa katılıyoruz. Bunların çoğunu altın madalya alarak tamamlıyorum." dedi.





Milli sporcu, hedefleriyle ilgili olarak şunları dile getirdi:



"Şu anda en büyük hazırlığım 7 Mart'ta başlayacak Avrupa Kupası için. Avrupa Kupası finaline girmek için ilk 8'e girmek gerekiyor. Benim sıralamam iyi. Avrupa Kupası finali Macaristan'da olacak. Orada inşallah 3 altın madalya alarak ülkemi gururlandırırım ve bir ilke imza atmış olurum. Şu anda Türkiye'de Avrupa Kupası finalinde 3 altın madalya alan yok. Short trackta gelecek vaat eden bir sporcu olmaktan dolayı kendimle gurur duyuyorum."



Kariyerinde büyük başarılara ulaşmak istediğini aktaran İlyas, "İnşallah onlara da ulaşırım. Büyük hedeflerimden biri 2027 Avrupa Gençler Olimpiyatı (EYOF). Orada da 3 altın madalya alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bu yine başarılmamış bir şey. Bunu ben başarmak ve o alanda da ilk olmak istiyorum. Ayrıca hedefim 2030'daki kış olimpiyatlarına katılmak." ifadelerini kullandı.









- "Mücadelesi ve hırsı gerçekten çok iyi"



Sürat Pateni Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Önder Arslan da İlyas Karadağ ile yaklaşık 10 yıldır çalıştıklarını söyledi.



Genç sporcudan övgüyle söz eden Arslan, "Mücadelesi ve hırsı gerçekten çok iyi. Sürekli ve düzenli olarak çalışıyor. Bize de antrenör olarak keyif ve mutluluk veriyor." dedi.



Önder Arslan, İlyas ile gurur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"İlyas ile hem Danubia yarışları hem Avrupa Kupası finalleri gibi yarışmalara katıldık. Mücadelesi, isteği ve antrenmandaki devamlılığı zaten yarışlardaki performansına da yansıdı. Verdiğimiz teknik, taktik kısımları bir sporcu uyguladığı zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Yurt dışında bayrağımızı temsil etmek bizleri gururlandırıyor. Şu anda en büyük basamağımız EYOF 2027 ve orada zirveye oynamak ve sonrasında 2030 kış olimpiyatlarına katılmak. Türkiye'de şu anda en büyük başarı Furkan Akar ve Muhammed Bozdağ'da. İlyas da genç yeteneklerimizden biri. Gerçekten her geçen gün ve her yarışta parlıyor. Gelecekte Furkan ve Muhammet'ten daha iyi olması için çalışacağız."



