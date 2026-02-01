Güzel Sanatlar Müzesi, Erzurumlu çocukların sanat atölyesi oldu

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Atatürk Üniversitesi bünyesinde yaklaşık 500 eserin sergilendiği Güzel Sanatlar Müzesi, yarıyıl tatili boyunca çocukları "Müzede Sanat Avı ve Kolaj Atölyesi" projesi kapsamında sanatla buluşturdu.





Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yarıyıl tatili süresince 6 ile 14 yaş arasındaki 120 çocuk, sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirdi.



Proje kapsamında akademisyen ve öğrenciler, başvurulara göre randevu verilen çocuklara, kil, seramik, kolaj ve resim gibi sanat dallarında çalışmalar yaptırdı.



Fakültedeki Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı Güzel Sanatlar Müzesi'nde yaklaşık 500 eser arasında ilk defa yapılan çalışmada, çocukların el emeği eserleri gelecek haftalarda fakültede de sergilenecek.





Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, AA muhabirine, çocukların yarıyıl tatillerini sanatla geçirmeleri için böyle bir etkinlik başlattıklarını söyledi.



Çocukların aileleriyle çalışmalara katıldığını anlatan Aydemir, "Çocuklarımızı genellikle resim ve seramik başta olmak üzere sanatın hemen her alanıyla ilgili çalışmalara ortak ediyoruz. Biz biliyoruz ki sanat, çocuklarımızın sosyal, zihinsel, fiziksel becerileri, özgüvenleri, dünyayla kurdukları temastaki sağlıklı oluş noktasında her şeye hizmet ediyor. Çocuklarımızın bu anlamda sanatla beslenmelerine aracılık yaptığımız için çok kıvanç duyuyoruz." dedi.



- Dezavantajlı çocuklara öncelik verildi



Atatürk Üniversitesinin halkla iç içe olmayı ve birlikte üretmeyi misyon edindiğini anlatan Aydemir, şöyle devam etti:



"Sanat aracılığıyla başta çocuklarımız ve aileleri olmak üzere özellikle dezavantajlı gruplardaki vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza hizmet etmeyi bir amaç belledik. Bu anlamda gerek okullarla gerekse kaymakamlıklarla diyalog içindeyiz. Biz sadece sömestir tatilinde değil, süreç içerisinde zaman zaman bu türden etkinlikler yapıyoruz ve yapacağız.





Etkinlik alanı olarak fakültemizin müzesini seçtik. Burada Türkiye'nin en önde gelen sanatçılarının yaklaşık 500 eseri var. Her alandan eserler var ve bu eserlerin içerisinde çocukların sanatsal etkinlikte bulunuyor olması, sanat atölyelerine iştirak etmeleri, ambiyans bağlamında çok iyi oldu. Çocuklarımız hem müzemizi geziyor hem de bu onlara bir ilham kaynağı olabiliyor."



Aydemir, çocukların tatil boyunca çok eğlendiklerini ve sanata olan ilgilerinin arttığını dile getirdi.



Bu tür çalışmalarda anında sonuç alınamadığını da kaydeden Aydemir, "Ben sanatı portakala benzetirim. Portakal yer gibi çocuklarımız da sanat yaparken keyif alıyor. Ama o portakalı keyifle yerken içinden hiç anlamadan C vitaminleri bize yüklenir. Sanat da öyle bir şeydir. Bu çalışmalar, çocukları hiç çaktırmadan beslemektedir." dedi.



- "Belki büyüyünce birimiz ressam olacak"



Katılımcı çocuklardan Yağmur İpek Taşer, çalışmalarda çok eğlendiklerini belirterek, "Sanat dallarını öğreniyoruz ve gelişiyoruz. Belki büyüyünce birimiz ressam olacak. Burada kil, seramik, resim, kolaj, illüstrasyon yaptık. Bu konularda gelişiyoruz. Ben burada çok mutluyum. İyi ki yapmışlar." diye konuştu.



Etkinliğin devam etmesini isteyen Zeynep Hüma Guliyev ise burada kendilerini geliştirip sanatla tanıştıklarını kaydetti.

