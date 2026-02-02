Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'un kırsal mahallesindeki öğrenciler "bayrak sevgisi"ni sokağa taşıdı

        Erzurum'un Horasan ilçesindeki öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından köy halkı ile ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 19:03 Güncelleme: 02.02.2026 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un kırsal mahallesindeki öğrenciler "bayrak sevgisi"ni sokağa taşıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Horasan ilçesindeki öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından köy halkı ile ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü düzenledi.

        Horasan ilçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Muratbağı İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması üzerine bir etkinlik gerçekleştirdi.

        Etkinlik kapsamında, sınıflarda işlenen "Vatan" konusunun ardından teorik bilgileri pratiğe dökmek ve milli bilinci güçlendirmek isteyen okulun öğretmen ve öğrencileri, köy halkının da katılımıyla bir kortej yürüyüşü yaptı.

        Yürüyüşü katılan mahalle sakinlerinden 70 yaşında Ali Rıza Öztürk de elindeki Türk bayrağını öperek bir öğrenciye verdi.

        Öztürk, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Benim atamın, dedemin, kanıdır. Benim canım buna fedadır. Al yavrum siz de aynısını yapın. Biz artık yaşlandık, size emanet olsun." dedi.

        Bazı mahalle sakinleri de evlerinin önünden ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje destek verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Kocaeli'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kocaeli'de ilk 11'ler belli oldu!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da bir kadın çatıdan düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son a...
        Erzurum'da bir kadın çatıdan düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son a...
        Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Üniversitelerarası kurul yönetimi Kars'ta toplandı
        Üniversitelerarası kurul yönetimi Kars'ta toplandı
        Atatürk Üniversitesinde TEKNOFEST akademik danışmanlar toplantısı düzenlend...
        Atatürk Üniversitesinde TEKNOFEST akademik danışmanlar toplantısı düzenlend...
        Atatürk Üniversitesinden sürdürülebilir gıda ve sağlık alanında iki önemli...
        Atatürk Üniversitesinden sürdürülebilir gıda ve sağlık alanında iki önemli...
        Tanfer Ailesi'nin anne acısı
        Tanfer Ailesi'nin anne acısı