        Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:38 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:38
        Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.

        Erzurum'da son günlerde aralıklarla etkili olan kar, gece yeniden başladı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

        Belediye ekiplerinin kaldırım ve caddelerde temizlik çalışması yaptığı kentte, vatandaşlar da iş yerlerinin önündeki karı temizledi.


        Ekipler ayrıca buzlanma nedeniyle yollarda tuzlama çalışması yürütüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 3,5 kilogram yağış düştü, kar kalınlığı 24 santimetre ölçüldü.

        - Kars ve Ardahan

        Kars'ta 2 gündür görülen kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

        Soğuk hava nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu. Karla kaplı arazide yiyecek arayan tilki görüntülendi.

        Akyaka ilçesinde de kar yağışıyla köyler beyaza büründü. Öğrenciler kar topu oynayıp kardan adam yaparak eğlendi.


        Ardahan'da da etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, yollarda buzlanma oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

