Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da takibe alınan otomobilin bagajında 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'da takibe alınan otomobilin bagajında 34 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:31 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da takibe alınan otomobilin bagajında 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da takibe alınan otomobilin bagajında 34 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili Aziziye ilçesinde durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeği "Hera" ile otomobilde yapılan aramada, 23 kilo 250 gram skunk, 11 kilogram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, 15 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin dolar ve 3 bin 915 lira ele geçirildi.

        Polisler araçtaki A.K. (44) ve S.K'yi (41) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Melekleri yok ettiler!"
        "Melekleri yok ettiler!"
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 23 kilo skunk ve 11 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Erzurum'da 23 kilo skunk ve 11 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Erzurum'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 24 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 24 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da polisler "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla hasta çocukları hediyel...
        Erzurum'da polisler "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla hasta çocukları hediyel...
        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor
        Yakutiye'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor
        Yakutiye'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor
        Kaçakçılara geçit yok
        Kaçakçılara geçit yok