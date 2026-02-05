Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da polisler "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla hasta çocukları hediyelerle sevindirdi

        Erzurum'da polis ekipleri, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" kapsamında hastanede tedavi gören kanser hastası çocukları ziyaret edip hediye verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 10:20 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da polisler "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla hasta çocukları hediyelerle sevindirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da polis ekipleri, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" kapsamında hastanede tedavi gören kanser hastası çocukları ziyaret edip hediye verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla Atatürk Üniversitesi onkoloji servisinde tedavi gören 7 kanser hastası çocuğu ziyaret etti.

        Ekipler, çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Emniyetin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kanserle mücadele cesaret ister, umut ise en güçlü ilaçtır. Tedavi gören 7 güzel yüreği ziyaret ederek, onlara küçük hediyelerimiz ile birlikte büyük sevgimizi ulaştırdık. Onların güçlü duruşu ve hayata tutunuşu hepimize ilham verdi. Kahramanlarımıza sağlık, sabır ve mutluluk dolu bir gelecek temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği

        Benzer Haberler

        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor
        Yakutiye'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor
        Yakutiye'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor
        Kaçakçılara geçit yok
        Kaçakçılara geçit yok
        Erzurum polisinden örnek ziyaret
        Erzurum polisinden örnek ziyaret
        Erzurum'da soğuklar etkili oluyor; Çeşme ve şadırvanlar dondu
        Erzurum'da soğuklar etkili oluyor; Çeşme ve şadırvanlar dondu
        Geleceği üretenler TEKNOFEST'te buluşuyor; 2026 teknoloji yarışmalarına baş...
        Geleceği üretenler TEKNOFEST'te buluşuyor; 2026 teknoloji yarışmalarına baş...