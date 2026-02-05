Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da 2 kişinin öldüğü Keresteciler Sitesi'ndeki yangınla ilgili davada karar

        Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde 17 Ocak'ta 2 kişinin öldüğü, biri ağır 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin iş yeri sahibine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi ve ceza 228 bin lira adli para cezasına çevrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:23 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:23
        Erzurum'da 2 kişinin öldüğü Keresteciler Sitesi'ndeki yangınla ilgili davada karar
        Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde 17 Ocak'ta 2 kişinin öldüğü, biri ağır 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin iş yeri sahibine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi ve ceza 228 bin lira adli para cezasına çevrildi.

        Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muzaffer Ş. (65), müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Muzaffer Ş, savunmasında, suçu olmadığını öne sürerek, iş yerinde rutin temizliğin her zaman yapıldığını ve patlamanın neden kaynaklı olduğunu bilmediğini söyledi.

        Duruşmada, müştekiler sanık Muzaffer Ş'den şikayetçi olmadıklarını belirtti.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Muzaffer Ş'nin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tahliyesini talep etti.

        Sanık Muzaffer Ş, son sözü olarak tahliyesini ve beraatini istedi.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muzaffer Ş'ye "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan önce 5 yıl hapis verdi.


        Sanık hakkında takdir indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya düşüren mahkeme, sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, pişmanlığını göz önüne alarak hapis cezasını 1520 gün karşılığı olarak 228 bin liraya çevirdi.

        Mahkeme ayrıca Muzaffer Ş'nin hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

        - Olayın geçmişi

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 17 Ocak'ta saat 12.30'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında, Musa Coşgan ve Serhat Kısa hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamış, dumandan etkilenen ve vücutlarının bazı yerlerinde yanıklar oluşan Enes Utku, Selçuk Yalçın, Muharrem Döner, Salih Palu, Berat Yıldırım ve İbrahim Kutlu ise yaralanmıştı.

        Olayın ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi Muzaffer Ş, tutuklanmıştı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, Muzaffer Ş'nin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

