Yıldız Holdingden Erzurum'a gastronomi lisesi ve yurt yatırımı

Yıldız Holding, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi" kapsamında, Erzurum'da, Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli yurt yapacak.



Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis & GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın’ın katılımıyla, Valilik'te projenin protokolünü imzaladı.



Yakutiye ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin dönüşümü ve öğrenci yurdu yapımı için imzalanan protokol kapsamında, bölgesel gastronomi kültürünün yaşatılmasına ve geliştirilmesine katkı sunacak gençlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.



Proje kapsamında okulun yenilenip modernleştirilmesi sağlanarak, Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitime kazandırılacak.



İmzalanan protokolle ayrıca okulun bulunduğu alanda 100 kız 100 erkek öğrenci kapasiteli yurt binası inşa edilecek.



- Önümüzdeki sezon eğitime başlanacak



Okulun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında eğitime başlaması hedefleniyor.



İmza töreninde konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Kongre Binası'nın arkasında yer alan ve kültür varlığı açısından tescilli olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin boşaltıldığını söyledi.



Okulun dönüştürüleceğini ifade eden Çiftçi, "Türkiye'nin 7 bölgesindeki gastronomi lisesinden birisi Erzurum'da faaliyete geçmiş olacak. Bu protokolü Yıldız Holding ile imzalayacağız. Milli Eğitim Bakanımızın özel projelerinden bir tanesi, inşallah Erzurum'da yapılacak. Bundan dolayı bakanımıza, protokolü imzalamak için Erzurum'a gelen Murat Ülker ve Yıldız Holding'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis & GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, şöyle konuştu:



"Buraya bir iş için geldik. Bu memlekemizde bilhassa Anadolu'muzdaki 7 bölgemizdeki değişik güzellikleri, gelenek ve görenekleri yaşatmak, bunları bütün dünyaya tattıracak, meşhur edecek insanları yetiştirmenin çok faydalı olacağına inanıyoruz. Kurucumuz Sabri Ülker'in bizlere emanet ettiği değerlerin başında toplum için çalışmak geliyor. Sabri Ülker, eğitime ve bilime büyük kıymet verirdi. Biz de onun izinde eğitimi desteklemeyi ve topluma fayda sağlamayı ana işimizin yanında en büyük sorumluluk olarak görüyoruz. Kurumsal DNA'mızda yer alan 'Mutlu Et, Mutlu Ol' felsefemiz ile de topluma değer katan işlerde öncü olmayı amaçlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile bugüne dek çok başarılı ve uzun soluklu projeleri hayata geçirdik. Sabri Ülker Vakfımızın, Bakanlığımız ile yürüttüğü Yemekte Denge Projemiz ile 6 milyonu aşkın çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaştık. Bugün imzaladığımız protokol ile gastronomi alanında nitelikli gençlerin yetişmesine imkan tanıyacak Gastronomi Lisesi ve yurdunu da hayata geçireceğimizin imzasını attık.



Ülker, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e böyle bir projeyi başlattığı için teşekkür ederek, "Mutfak kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunacak Gastronomi Liseleri Projesi'nde lider gıda şirketimiz Ülker ile yer almak bizim için çok kıymetli. Anadolu'nun zengin mutfak mirasını yaşatacak bu kıymetli eğitim projesinin, aynı sofra etrafında buluşma ve birlikte üretme geleneğimizi gençlere aktarma açısından da büyük rol üstleneceğine inanıyorum. Gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatacak her eğitim yatırımının, toplumsal kalkınmaya uzun vadeli katkı anlamına geldiği inancıyla, Gastronomi Liseleri Projesi'nin hem kültür hem de eğitim ekseninde kalıcı bir ağ oluşturmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Vali Çiftçi, Ülker ve Taşkın söz konusu protokolü imzaladı.

