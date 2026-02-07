Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'un gönüllü arama kurtarma ekibi çığ olaylarına müdahale için gücünü artırıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma (ERAKUT) gönüllüleri, olası çığ olaylarına hızlı ve etkili müdahale için sahada gücünü artıracak eğitimler yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:25 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un gönüllü arama kurtarma ekibi çığ olaylarına müdahale için gücünü artırıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma (ERAKUT) gönüllüleri, olası çığ olaylarına hızlı ve etkili müdahale için sahada gücünü artıracak eğitimler yapıyor.

        Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2019 yılında kurulan ve 2023'te büyükşehir belediyelerinde kurulan Afet İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren ERAKUT, 6 Şubat 2023'teki depremlerde aktif görev yaptı.

        Arama kurtarma çalışmalarından yardım organizasyonlarına kadar birçok alanda çalışma yürüten ERAKUT'un 20 gönüllüsü, kış aylarında ise çığ felaketine karşı eğitimlerine devam ediyor.

        Geçen yıl AFAD tarafından alınan sertifikayla çığda arama kurtarma ekibi olarak akredite edilen ERAKUT'un gönüllüleri, Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde kış sezonunda haftada iki gün çığ riskine karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla "Çığ Arama Kurtarma ve Çığ Analizi Rasat Eğitimleri" alıyor.

        - Gerçek arazi şartlarında uygulamalı eğitimler yapılıyor

        Eğitim programında, çığda arama kurtarma eğitimleri hem teorik hem de sahada birebir uygulamalı olarak yapılıyor. Ekiplerin olası çığ tehlikelerine karşı erken uyarı, doğru analiz ve hızlı müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenirken, gerçek arazi ve kış şartlarında yapılan uygulamalarla operasyonel yetkinliği de güçlendiriliyor.

        Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Amir Badur, AA muhabirine, ekibin 2019 yılında kurulduğunu ve 6 Şubat depremlerinde birçok arama kurtarma çalışmalarını başarıyla yürüttüğünü anlattı.

        Afet İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde ekibi oluşabilecek her türlü afete hazırlamaya çalıştıklarını ve bu kapsamda çığ eğitimleri düzenlediklerini ifade eden Badur, "Çığda başımıza gelebilecek herhangi bir olaya müdahalede, eğitimlerimizi tamamlayıp ekibimizi hazırlıyoruz. Eğitimlerimizde karın ve çığın tanımlanması, kar analizleri, çığlara nasıl müdahale edileceği, o çığ bölgesine gelen karın nasıl analiz edileceği gibi konular uzman eğitmenlerimiz tarafından öğretiliyor." dedi.

        ERAKUT'un bünyesinde bulunanların Büyükşehir Belediyesi içinde çalışan gönüllülerden oluştuğunu belirten Badur, sezon boyunca eğitimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

        Badur, ERAKUT'un AFAD tarafından çığ arama kurtarma alanında akredite olduğunu kaydetti.

        - "Arama kurtarma çalışmalarında kadınlar da olmalı"

        Ekibin tek kadın gönüllüsü peyzaj mimarı Nermin Kara Sorma ise daha önce Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduğunu, şimdi ise olası çığ felaketine karşı eğitimler aldıklarını ifade etti.

        Kadınların bu tür ekiplerin içinde olmasının gerekliliğine dikkati çeken Sorma, şunları söyledi:

        "Arama kurtarma çalışmalarında kadınlar da olmalı çünkü duygusal açıdan çok zor olan insanlar olabiliyor, o insanlara kadınlar daha iyi yardımcı olabiliyor. Erkekler enkaz altında güç harcıyorlar, biz de dışarıda gerekli yardım malzemelerinin ulaştırılmasını ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlıyoruz. Burada da karın altında biri kaldığı zaman buna nasıl müdahale edeceğimizi öğreniyoruz. Kimimiz gözlemci olacak, kimimiz karda müdahale ekibi olacak."

        Gönüllülerden Mustafa Alper de eğitimlerle olası çığ felaketine karşı teyakkuzda olduklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Üstünden dozer geçti!
        Üstünden dozer geçti!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kırsal ve merkezdeki camiler ramazana özel temizleniyor
        Erzurum'da kırsal ve merkezdeki camiler ramazana özel temizleniyor
        Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Erzurum'da 483 işletme denetlendi
        Erzurum'da 483 işletme denetlendi
        Yıldız Holding'den Gastronomi Liseleri Projesi'ne destek
        Yıldız Holding'den Gastronomi Liseleri Projesi'ne destek
        Karlara bata çıka Palandöken'de kuşlar için yem bıraktılar
        Karlara bata çıka Palandöken'de kuşlar için yem bıraktılar
        Erzurum'un Tekman ilçesinde kar kalınlığı 5 metreyi buldu
        Erzurum'un Tekman ilçesinde kar kalınlığı 5 metreyi buldu