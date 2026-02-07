Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde, etkili olan soğuk hava nedeniyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:29 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde, etkili olan soğuk hava nedeniyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçede, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi de buzla kaplandı.

        Ortasındaki kayığın kar altında kaldığı yüzeyi buzla kaplı gölet, dronla görüntülendi.

        İlçenin karla kaplı Kazbel Mahallesi'nde de yaban tavşanı, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü

        Benzer Haberler

        Yıldız Holding'den Gastronomi Liseleri Projesi'ne destek
        Yıldız Holding'den Gastronomi Liseleri Projesi'ne destek
        Karlara bata çıka Palandöken'de kuşlar için yem bıraktılar
        Karlara bata çıka Palandöken'de kuşlar için yem bıraktılar
        Erzurum'un Tekman ilçesinde kar kalınlığı 5 metreyi buldu
        Erzurum'un Tekman ilçesinde kar kalınlığı 5 metreyi buldu
        ETSO'dan sanayi firmalarına çözüm odaklı saha ziyareti
        ETSO'dan sanayi firmalarına çözüm odaklı saha ziyareti
        Erzurum'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tır sürücüsü gözaltına...
        Erzurum'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tır sürücüsü gözaltına...
        Erzurum'da cip ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü
        Erzurum'da cip ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü