Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, etkili olan soğuk hava nedeniyle Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı. Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçede, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz Göleti'nin yüzeyi de buzla kaplandı. Ortasındaki kayığın kar altında kaldığı yüzeyi buzla kaplı gölet, dronla görüntülendi. İlçenin karla kaplı Kazbel Mahallesi'nde de yaban tavşanı, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

