        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tır sürücüsü gözaltına alındı

        Erzurum'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:03 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:03
        Erzurum'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tır sürücüsü gözaltına alındı
        Erzurum'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Erzurum-Tortum kara yolunda SUV tipi araçla çarpışan tırın yaralanan Gürcistan uyruklu sürücüsü Nika S'nin tedavisi yapıldı.


        Tır sürücüsü, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç ile Nika S'nin kullandığı KI 098 NG plakalı tır, Akdağ Mahallesi mevkisinde çarpışmıştı. Kazada sürücülerden Katılmış ile araçtaki Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö. olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

