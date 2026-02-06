Habertürk
        Erzurum'da tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

        Erzurum'da tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

        Erzurum'da, tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 22:13 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:13
        Erzurum'da tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da, tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

        Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç, Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü ile Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö'nün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaza yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

