Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'daki ortaokula hayırsever desteğiyle spor salonu kazandırılacak

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hayırsever desteğiyle Şükrüpaşa Ortaokulu bahçesinde yaptırılacak spor salonunun protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:10 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'daki ortaokula hayırsever desteğiyle spor salonu kazandırılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hayırsever desteğiyle Şükrüpaşa Ortaokulu bahçesinde yaptırılacak spor salonunun protokolü imzalandı.

        Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığının Yakutiye'de bir okul yaptırdığını belirterek, "Şükrüpaşa Ortaokulu'nda kapalı spor salonunun imza töreni için bir aradayız. Milli Eğitim Bakanımız ilimizi ziyaretinde oraya bir kapalı spor salonu davetinde bulunmuştu. Bakanımızın sözünü bugün Bahçeşehir Koleji yerine getirmiş oluyor. Bu imza töreninden dolayı Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, onun sayesinde oldu." dedi.

        Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır da üniversiteyi okuduğu kentte hayırlı bir işe vesile olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bu çok anlamlı ve beni çok mutlu etti. Kurumum ve şahsım adına Valimize ve Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Erzurum, muhteşem bir kapalı spor salonuna kavuşacak. Diğer illerde olan tüm imkanları buraya getiriyor olacağız. İnşallah ekibimizle bu işe tüm gücümüzü vereceğiz ve gençlerimizin her alanda yetişmesini ve desteklenmesini sağlayacağız. Erzurum'dan daha çok milli sporcunun ve yeteneğin çıkmasını arzu ediyoruz. Bu işe vesile olan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanımız Enver Yücel'e teşekkür ediyorum."

        Konuşmaların ardından Vali Çiftçi ve Genel Müdür Çakır, spor salonu için düzenlenen protokolü imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erzurum'da ziyaretl...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erzurum'da ziyaretl...
        Fırat: Depreme dirençli yapılar inşa etmeli
        Fırat: Depreme dirençli yapılar inşa etmeli
        Erzurum'da polisler 150 çocuk için şişme oyun parkı kurdu
        Erzurum'da polisler 150 çocuk için şişme oyun parkı kurdu
        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site ve hesap için işlem b...
        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 214 site ve hesap için işlem b...
        Erzurum'da aranması bulunan 89 kişi yakalandı
        Erzurum'da aranması bulunan 89 kişi yakalandı
        Jandarmanın siber devriyeleri işbaşında
        Jandarmanın siber devriyeleri işbaşında