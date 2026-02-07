Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yarıyıl tatilinin ardından "Bayrak Sevgisi" temasıyla ilk ders zilinin çalmasına ilişkin, "Bir tane muhalefet partisinden birisi çıkıp 'ya teşekkür ederiz arkadaşlar, Allah razı olsun bu çocuklara bayrak sevgisini öğretecek güzel bir etkinlik yaptınız' demedi. Maalesef Türkiye'deki muhalefetin yaklaşımı bu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:02 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:02
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yarıyıl tatilinin ardından "Bayrak Sevgisi" temasıyla ilk ders zilinin çalmasına ilişkin, "Bir tane muhalefet partisinden birisi çıkıp 'ya teşekkür ederiz arkadaşlar, Allah razı olsun bu çocuklara bayrak sevgisini öğretecek güzel bir etkinlik yaptınız' demedi. Maalesef Türkiye'deki muhalefetin yaklaşımı bu." dedi.

        Bakan Tekin, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, muhalefetin sudan bahanelerle kendisine yönelik yüklenmeleri olduğunu ve karne tatili sonrası karnelerle ilgili kendisine yönelik eleştiriler yapıldığını söyledi.

        İkinci dönem okulların açılmasıyla Türkiye'de 75 binden fazla okulda çocuklara milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek, onlara bayrak sevgisini, millet olma bilincini aşılayacak bayrak seferberliği yaptıklarını belirten Tekin, şöyle konuştu:

        "Mesela tek bir tane muhalefet partisinden birisi çıkıp 'Teşekkür ederiz arkadaşlar, Allah razı olsun. Bu çocuklara bayrak sevgisini öğretecek güzel bir etkinlik yaptınız' demedi. Maalesef Türkiye'deki muhalefetin yaklaşımı bu. Sadece eleştiri, yalanlar, iftiralar üzerine ve insanların moral motivasyonunu kıracak, kırmaya yönelik temel atmama töreni yapacak, temel atmama töreni yapmayı da bir marifet olarak ya da şehirlerde trafik artıyor, yol yapmak trafik sorununu daha da büyütecek mantığıyla yatırım yapmamayı marifet olarak gören bir muhalefetle karşı karşıyayız."

        Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak milli birliği, beraberliği, ulus olma bilincini pekiştirecek, milleti bir arada tutan önemli değerlerden olan ramazan ayı ile ilgili olarak okullarda çok yoğun bir etkinlik programı yapacaklarını anlattı.

        Etkinliklerin amacının, öğrencilerin millet olma bilincini güçlendiren bu değerlere sahip olmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Tekin, "Asrın depremini, asrın felaketini yaşadık ama hemen akabinde 'asrın inşası' dediğimiz, 'asrın birlikteliği' ile beraber yürüttüğümüz milli birlik, beraberlik duygularımızın doruk noktaya çıktığı herkesin bir şekilde gücü nispetinde oradaki yaraların sarılması için çaba sarf ettiği bir süreci yaşadık." dedi.

        - "Matematik bilmediği çok açık"

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunan Tekin, şöyle devam etti:

        "Bugün Sayın Özgür Özel'in açıklamalarını okuyorum. Özgür Özel Cumhurbaşkanımızın (deprem bölgesi) bölgeye ziyareti üzerinden bir analiz yapıyor. Matematik bilmediği çok açık. Biz kabinedeki bütün bakan arkadaşlarla toplamda kaç 100 defa bölgeye gittik, kaç arkadaşımızı görevlendirdik. Bunların her birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oraya gitti. Her birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi doğrudan takibiyle işlerini yaptı. 6 Şubat'tan önce bu illerimiz nasılsa ondan çok daha iyi bir hale getirmeye çaba sarf ettik."

        Tekin, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 10 bin sınıfın kullanılamaz hale geldiğini, bu 10 bin sınıfın yerine yaklaşık 15 bin sınıf yaptıklarını ve 10 bin sınıfın da inşaatının devam ettiğini ifade etti.

        Eylül ayı itibarıyla bölgede 10 bin sınıfın yerine yaklaşık 25 bin sınıfla eğitimin devam edeceğine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

        "Her ilde şunu hedefledik. En az 6 Şubat günü sahip olunan sınıf sayısının, derslik sayısının yüzde 15 fazlasına erişelim istedik. Şimdi bütün bunlar varken Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar takibi talimatı varken sadece 6 Şubat'ta bölgeyi ziyaret edip manipüle eden, süreci sabote etmeye çalışan, politik cümleler zikredip ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanını suçlamak en basit ifadeyle kolaycılıktır. Bir siyasetçinin asla yapmaması gereken şeydir. Nezaketimizden daha farklı cümleleri kurmak istemiyorum. Ancak milli birlik ve beraberlik dediğimiz şey iktidarıyla muhalefetiyle, siyasetçisiyle, kamu görevlisiyle hep beraber sahip çıkılması gereken bir süreçtir. Hepimizin bu süreçte sorumlulukları var."

        Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla öğretim programlarını revize ederken en önemli çıkış noktalarından bir tanesinin huzurlu bir toplum, huzurlu bir aile ortamının ortaya çıkartılması olduğunu ve bu yönüyle çalışmaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürüttüklerini sözlerine ekledi.

        Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, bazı ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

