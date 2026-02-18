Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Atatürk Üniversitesinin araştırma merkezi ilaç ve sanayi sektörünü güçlendiriyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Atatürk Üniversitesi, İyi Laboratuvar Uygulaması'na (İLU) sahip Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DAYTAM) analizlerle Türkiye'nin ilaç ve sanayi sektörünü güçlendiriyor.

        Giriş: 18.02.2026 - 11:54 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:54
        Atatürk Üniversitesinin araştırma merkezi ilaç ve sanayi sektörünü güçlendiriyor
        İLHAMİ ERKILIÇ - Atatürk Üniversitesi, İyi Laboratuvar Uygulaması'na (İLU) sahip Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DAYTAM) analizlerle Türkiye'nin ilaç ve sanayi sektörünü güçlendiriyor.

        DAYTAM, ileri teknoloji laboratuvarları ve akredite testleriyle ilaç ve sanayi firmalarının ürün geliştirme süreçlerine destek sağlıyor.

        Üniversite yerleşkesinde 4 bin metrekarelik alanda kurulan merkezde, kimya, malzeme bilimi, nanoteknoloji ve yaşam bilimlerinden oluşan 21 laboratuvar yer alıyor.

        Temiz oda, ileri görüntüleme ve spektroskopi, kromatografi-kütle spektrometre, eser metal ve kimyasal yapı analizleri gibi cihazlarla firmalar, yurt dışına gitmeden ihtiyaç duydukları analizleri burada yaptırabiliyor.

        - Yıllık 15 bin analiz yapılıyor

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun destekleriyle, yıllık 15 bin analiz uygun maliyetle sunuluyor ve Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığı azaltılıyor.

        Merkez, hem akademisyenlere hem de sanayi kuruluşlarına stratejik analizler ve prototip geliştirme imkanı sağlayarak sektörde önemli bir boşluğu dolduruyor.

        DAYTAM Müdürü Prof. Dr. Bilal Nişancı, AA muhabirine, DAYTAM'ın sahip olduğu güçlü altyapısıyla akademisyenlere, araştırmacılara ve sanayi kuruluşlarına hizmet verdiğini söyledi.

        Verdikleri sonuçların, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde geçerli olduğunu ifade eden Nişancı, "Böylece birçok sanayi kuruluşu ve ilaç firmamıza ürün geliştirmelerinde bu akreditasyon sayesinde destek vermekteyiz, stratejik analizler yapmaktayız." dedi.

        Firmaların daha önceden bu analizler için yurt dışına gittiğine işaret eden Nişancı, yaklaşık 30 milyon dolarlık altyapısı olan DAYTAM ile ilaç firmaları ve sanayi kuruluşlarının dışa bağımlı kalmasının önüne geçildiğini belirtti.

        - "Dışa bağımlılığı azaltıyoruz"

        DAYTAM'ın yıllık 15 bin rutin analiz yaptığını anlatan Nişancı, şöyle konuştu:

        "Rutin analizin dışında stratejik analizler de yapıyoruz. Mesela ilaç ürünü ile temas eden ambalajlardan ürüne geçebilen muhteviyatları tespit ettiğimiz analizler. Bu analizler DAYTAM'ın aslında reklam yüzü. Bizler bu analizleri akredite olduktan sonra geliştirdiğimiz yöntemlerle ülkemizin artık dışa bağımlılığını azaltarak merkezimizde uzman araştırmacılarla gerçekleştirmekteyiz."

        Yurt dışından araştırmacılara da hizmet verdiklerini söyleyen Nişancı, "​​​​​​​Ülkemizin büyük ilaç firmalarının 16'sı ile birebir çalışıyor, onların ürün geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Birçok sanayi kuruluşu paydaşlarımız arasında. Bizim akreditasyonumuz kimya tarafından olduğu için ilaç firmalarının gözdesiyiz. Bu analizler yurt dışında yüksek maliyetle yapılıyor, devlet kurumu olduğumuz için biz daha uyguna yapıyoruz." diye konuştu.

        DAYTAM'ın müdür yardımcısı Prof. Dr. Haydar Kılıç da akademideki bilimsel araştırmacılara ve ilaç şirketlerine yoğun hizmet verdiklerinden belirterek, "İlaçlarla temas eden ambalaj materyallerinden, ilaç ürününe geçebilecek sızabilir bileşenlerin yüksek hassasiyetle analizlerini burada yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Firmalara altyapı imkanı sunuyoruz"

        Müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Merve Acar ise nano ve mikro ölçekte cihazların üretildiği yüksek teknoloji ortamı olan Temiz Oda'da elektronik, savunma sanayi, sağlık ve enerji alanlarında kullanılan ileri malzeme temelli sistemler geliştirdiklerini anlatarak, "Üniversite-sanayi işbirlikleri ile prototip geliştirme ve test süreçlerinde firmalara altyapı imkanı sunuyoruz. Bu altyapıyla akademisyenlerin yurt dışına bağlı kalmadan ileri teknolojileri üretmesine imkan sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

        Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Dikici de DAYTAM'ın bilimsel çalışmalara önemli katkı sağladığını, özellikle şehir dışına çıkmadan pek çok üst düzey ihtiyaç duydukları analiz ve testleri burada yaptıkları için zaman ve maliyet açısından avantajlı olduklarını dile getirdi.

        Uzun yıllardır DAYTAM'da analiz yaptığını ve son olarak Almanya'dan 4 ortakla bir proje üzerine burada çalıştığını aktaran Dikici, "DAYTAM'ın akredite kuruluş olması, özellikle cihazlarının bağımsız kuruluşlarca sürekli kalibre edilmesi bilimsel çalışmalarımıza son derece büyük katkı sağlıyor. Elde ettiğimiz bilimsel datanın doğruluğu ve güvenirliğinden emin oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

