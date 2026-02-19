Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da gıda güvenliği için ramazanda da sıkı çalışma yürütülecek

        Erzurum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliği için ramazanda da sıkı çalışma yürütecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 09:51 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da gıda güvenliği için ramazanda da sıkı çalışma yürütülecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliği için ramazanda da sıkı çalışma yürütecek.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

        Ekipler, işletmelerdeki gıda ürünlerinin muhafaza edildiği ortam, son kullanma tarihleri, üretim belgeleri, etiket gibi birçok konuda inceleme yapıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, 2025 yılında önemli derecede gıda denetimi yaptıklarını ve buna bu yıl da devam edeceklerini söyledi.

        Kenger, "Kentimizde toplam 6 bin 185 gıda satan üreten iş yerimiz vardı. 2025 yılı içinde bu gıda satan ve üreten iş yerlerinin tamamında, 18 bin 650 denetim gerçekleştirdik. Sıkıntısız ve denetim anlamında verimli bir yıl geçirmiş olduk. Bu yıl içinde hedefimizin aynı oranda denetim yapmak. 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 200 kadar gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimlerimiz aynı oranda ve aynı kararlılıkla devam ediyor." dedi.

        Denetimlerde öncelikle uygun saklama koşullarının kontrol edildiğini belirten Kenger, ürünlerden numuneler aldıklarını ve bunların Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda analiz edildiğini anlattı.

        Kenger, "En iyi denetçimiz tüketicidir. Kesinlikle gördükleri en ufak bir aksaklığı muhakkak Alo 174 Gıda İhbar Hattı'mıza ulaştırsınlar." dedi.

        Ramazanda da denetimlerin sıkı şekilde süreceğini belirten Kenger, şunları kaydetti:

        "Ramazan ayı özelinde gıda denetimlerimizde aynı oranda artıyor. Çünkü tüketim alışkanlıkları ramazan ayına özel bir durumda değişiyor. Bu aya göre şekil alıyor. Burada özellikle unlu mamul, et, süt, tatlı gibi ürünlerin tüketimlerinde artış olduğu tüm ülkemiz hattında gözlemleniyor. Hal böyle olunca biz de buralarda, bu ürünlerin üretildiği alanlarda, bu ürünlerin satıldığı alanlarda denetimlerimizi artırdık. Bu konuda halkımız ramazan ayında inşallah güvenli bir şekilde gıda tüketecek. Gönül rahatlığıyla ramazan ayını yaşayacak. Allah'ın izniyle gıda işi, bakanlığımıza emanet. Halkımız bu konuda müsterih olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Yürekleri ısıtan görüntü: Fırtınada Atatürk büstünü korudular
        Yürekleri ısıtan görüntü: Fırtınada Atatürk büstünü korudular
        ABD'den gizli Küba hamlesi
        ABD'den gizli Küba hamlesi
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        5 işsizden 1’i sanayiden
        5 işsizden 1’i sanayiden

        Benzer Haberler

        Oltu'da miniklere "Hoş Geldin Ramazan" programı
        Oltu'da miniklere "Hoş Geldin Ramazan" programı
        ETÜ'de Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi açıldı
        ETÜ'de Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi açıldı
        "Yarınlara geç kalmadan" ayakta alkışlandı
        "Yarınlara geç kalmadan" ayakta alkışlandı
        Oltu Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Oltu Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Erzurum'da ramazan coşkusu fener alayı ile başladı
        Erzurum'da ramazan coşkusu fener alayı ile başladı
        Erzurum'da bir ilkokulun tüm sınıfları ramazana özel süslendi
        Erzurum'da bir ilkokulun tüm sınıfları ramazana özel süslendi