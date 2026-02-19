Atatürk Üniversitesi ramazanda öğrencilerine ücretsiz iftar verecek

Atatürk Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verilecek.



Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ikliminin üniversitenin tüm yerleşkelerinde öğrencilerle yaşandığı belirtildi.



Üniversite olarak bu müstesna ayın manevi atmosferini kampüs hayatının merkezine taşıyarak birlik ve beraberliğin aynı sofrada pekiştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ramazan ayı boyunca merkezi yemekhanemizde, Edebiyat Fakültemizde ve tüm ilçe yerleşkelerimizde eğitim gören öğrencilerimize hafta içi her gün ücretsiz iftar imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimizin bu özel ayı huzur, güven ve dayanışma içerisinde geçirmelerini öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Ramazanın rahmetini ve bereketini paylaşmanın, aynı sofrada buluşmanın ve gönül birliğini güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm öğrencilerimizi iftar sofralarımıza davet ediyor, bu manevi iklimi birlikte teneffüs etmeyi temenni ediyoruz."



