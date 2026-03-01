Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da genç çobanın ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

        Erzurum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu genç çobanın ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Giriş: 01.03.2026 - 22:43
        Palandöken ilçesine bağlı Uzunahmet Mahallesi'nde 27 Şubat'ta elindeki av tüfeğinin kazara ateş almasıyla çoban Abdullah Karakaş'ın (18) ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan Y.İ.M'nin (17) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

