        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurumspor FK-Manisa FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Manisa FK'yi 8-1 mağlup eden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, 3 puanı averaja etki eden bir skorla almaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Makas aralığının kapandığı bir döneme giriyoruz ama baktığınız 9 tane daha maç var. Ortada alınması gerek gereken 27 puan var. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Çok çok önemli rakiplere karşı oynayacağız. Çarşamba günü o rakiplerden bir tanesi olan Ümraniye ile oynayacağız. Onlar da dün 35 puan yaptılar. Şimdi bu eşikte bir an önce rahatlamak istiyorlar. Çok çok önemli bir hafta girdik. Yarın hemen Ümraniye maçını düşünmek lazım." dedi.

        Takımda genç oyunculara şans verdiklerini ve bundan dolayı da çok mutlu olduklarını aktaran Özbalta, kaptan Mustafa Yumlu'nun sakatlık durumuna ilişkin "Dün Amerikan alçı dedikleri alçıyla antrenmana çıktı. 20 yıldır profesyonel oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. 4-5 gün antrenmana çıkmadığı için vücudunda yıpranma payı olabiliyor. Şu an iyi durumda. Onun kesinlikle aramızda olmasını istiyorum. Tam bir takım kaptanı, tam bir lider, karakter olarak takımı bütünleştiren, ciddiyse ciddi ama latife yapacağı zamanda genç çocukları yanına alabilen bir kaptanla çalışıyoruz. Sahada olamasa bile kulübede olmasını istediğimiz bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

        Kulüp Başkanı Ahmet Dal'ın annesinin yaşadığı rahatsızlıktan dolayı son 5 aydır zorlu bir süreçten geçtiğini, buna rağmen takıma desteğini sürdürdüğünü belirten Özbalta, galibiyeti Başkan Dal'a armağan etti.




        - Manisa FK cephesi

        Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş, misyonlarının genç oyuncu kazanmak olduğunu ifade etti.


        "Genç oyuncu kazanarak yarışmada kalmak istiyoruz." diyen Pektaş, şunları dile getirdi:


        "Bunu yapmanın da zaman zaman ağır bedelleri oluyor bugünkü gibi. Kadromuzda oyuna giren oyuncular pırıl pırıl genç kardeşlerimiz. Kulüp olarak amacımız bu kardeşlerimizi kazanmak. Şanssızlıkları çok formda ve çok zor bir deplasmana denk geldiler. Her birinden çok memnunuz. Ortada ağır bir mağlubiyet var. Bunun faturası tamamen bize ait. Hiçbir oyuncumuzun bir sorumluluğu yok. Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Bizim lig itibariyle, puan durumu itibariyle, kulüp yapımız itibariyle tek amacımız oyuncu kazanmak, genç oyuncuları işin içine dahil etmek, genç kardeşlerimize dokunabilmek. Bunlar da korkmadan gerekirse bugün olduğu gibi ağır bedeller ödeyerek yapmaya devam edeceğiz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

