Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Milli sürat patenci İlyas Karadağ memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

        Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazanan milli sürat patenci İlyas Karadağ, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 14:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli sürat patenci İlyas Karadağ memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

        Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazanan milli sürat patenci İlyas Karadağ, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.


        Milli sporcu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 6-8 Mart tarihlerinde düzenlenen organizasyonda önemli bir başarıya imza attı.

        Karadağ, 1500 metrede birinci, 500 metrede ikinci, genel klasmanda da birincilik ile 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak memleketine döndü.

        Antrenörü Fatin Özden ile Erzurum Havalimanına gelen başarılı sporcuya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya çiçek verdi.


        İlyas Karadağ'ı tebrik eden Hakan Kaya, "İlyas, bu büyük başarısıyla Avrupa Kupa Finali'nde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Kış sporları adına unutulmaz bir başarıya imza atan şampiyonumuzu, emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor

        Benzer Haberler

        ETÜ Öğrenci Toplulukları, ÜNİDES'ten 7 proje için destek almaya hak kazandı
        ETÜ Öğrenci Toplulukları, ÜNİDES'ten 7 proje için destek almaya hak kazandı
        Şampiyona çiçekli karşılama
        Şampiyona çiçekli karşılama
        Güzel: "Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer"
        Güzel: "Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer"
        Erzurum eğitim ailesine rekor promosyon anlaşması
        Erzurum eğitim ailesine rekor promosyon anlaşması
        Erzurumspor FK, Süper Lig için kenetlendi
        Erzurumspor FK, Süper Lig için kenetlendi
        Oltulular geleneksel iftar programında buluştu
        Oltulular geleneksel iftar programında buluştu