Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da bir kişinin çatıdan düşen buz kütlelerinden kurtulma anı kameraya yansıdı

        Erzurum'da bir kişinin 7 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlelerinden son anda kurtulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bir kişinin çatıdan düşen buz kütlelerinden kurtulma anı kameraya yansıdı

        Erzurum’da bir kişinin 7 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlelerinden son anda kurtulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kentte, son günlerde hava sıcaklığının yükselmesiyle çatılarda biriken kar ve buz kütleleri eriyerek düşmeye başladı.


        Lalapaşa Mahallesi Kışlaarası Sokak'ta bir kişi, 7 katlı binanın önünden geçtiği anda çatıdan kar ve buz kütleleri düştü.


        Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, vatandaşın sokakta yürürken çatıdan düşen kar ve buz kütlelerinden kaçması yer alıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
        Erzurumspor FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
        Hınıs'ta canlı müze beğeni topladı
        Hınıs'ta canlı müze beğeni topladı
        Başkan Çelebi bölge birincisi floor curling takımını kabul etti
        Başkan Çelebi bölge birincisi floor curling takımını kabul etti
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 274 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 274 santimetreyle Palandöken'de...
        Başkan Uçar; "Onlar bizim kıymetli emanetlerimiz"
        Başkan Uçar; "Onlar bizim kıymetli emanetlerimiz"
        Tekman'da Ramazan coşkusu
        Tekman'da Ramazan coşkusu