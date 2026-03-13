"Kıdemli-çömez" tartışması evlilikle biten doktorlar acilde hayat kurtarıyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Çanakkale'de acil tıp uzmanlığı eğitiminde tanıştıktan sonra yaşamlarını birleştiren Aylin ile Mehmet Ali Telefarlı, 8 yıldır Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisinde hayat kurtarıyor.



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2007'de mezun olduktan sonra 2012'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimine başlayan Mehmet Ali Telefarlı (44) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Aylin Beyazıt (38), uzmanlık eğitiminde tanıştı.



Eğitim sürecinde bazı konular üzerinde tartışsalar da arkadaşlıkları ilerleyen Beyazıt ile Telefarlı, 10 yıl önce evlendi.



Bir süre farklı illerde acil servislerde görev yapan çift, 8 yıl önce Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisine uzman olarak atandı.



Bir çocukları olduktan sonra, tam gün nöbet sistemiyle dönüşümlü çalışan çift, çoğu zaman birbirlerini ve çocuklarını görememelerine rağmen mesleği severek yapıp, acilde hayat kurtarmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyor.



- "Asistanlığımız bittikten sonra evlendik"



Acil tıp uzmanı Dr. Aylin Telefarlı, AA muhabirine, Çanakkale'deki asistanlık döneminden sonra zorunlu hizmet için Erzurum'a atandığını, kendisinden sonra eş durumundan eşinin de Erzurum'a geldiğini anlattı.



Eşiyle acilde çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Telefarlı, "Tartışma ve kavga sonucu tanışmıştık. Kıdemli-çömez kavgası da yapardık. Ben kıdemlisiydim. 10 aylık asistanken Mehmet Ali eğitime geldi, tanıştık, arkadaşlığımız başladı. Asistanlığımız bittikten sonra evlendik." dedi.



Telefarlı, uzmanlık eğitimi döneminde tatlı tartışma ve küçük kavgalarının olduğunu, mesleğin zorluklarına rağmen 8 yıldır Erzurum'da işlerini severek yaptıklarını söyledi.





Sağlık camiası içinde acil serviste çalışmanın ayrı bir önem taşıdığını dile getiren Telefarlı, şöyle devam etti:



"Nöbetler yoğun geçiyor, uyku yönünden zor oluyor ama birbirimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çocuk olduğu için aynı güne nöbet yazdırmıyoruz, ayın yarısı kesin görüşmüyoruz zaten. Farklı günlere nöbet yazdırıp dönüşümlü çalışıyoruz, o biraz bizi zorluyor. Daha önce beraber nöbet tutuyorduk, çocuktan sonra çok zorlandık."



- "Atışıp tartışmalar çok şükür nihayete kavuştu"



Acil tıp uzmanı Mehmet Ali Telefarlı da Çanakkale Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra memleketi Erzurum'a pratisyen hekim olarak atandığını anlattı.





Telefarlı, "Asistanlık döneminde bir konuda tartışma üzerine arkadaşlık kurmuştuk ve tanışmamız öyle başladı. Uzmanlık eğitimine Aylin benden 8-10 ay önce başlamıştı. Çalışmalar sırasında atışmalar, tartışmalar olmuştu. Aylin kıdemlim, ben de onun çömeziydim ama bu atışıp tartışmalar çok şükür nihayete kavuştu ve evlendik." dedi.



Meslektaş eşiyle aynı ortamda çalışmanın güzel olduğunu belirten Telefarlı, çocuk olmadan önce eşiyle yıllarca acil nöbetinde birlikte görev yaptıklarını söyledi.





Çocuk olduktan sonra iş hayatının zorlaştığına işaret eden Telefarlı, "Aynı gün nöbet yazdırmak istiyoruz, yazdıramıyoruz çünkü çocuğa bakacak kimse yok. Çocuğa birimiz baksa bu sefer ayda 9-10, bazen de Kovid-19 zamanı 11 nöbet tutuyoruz. Ay içinde sadece nöbet değişimlerinde birbirimizi görebiliyoruz." diye konuştu.



Telefarlı, eşiyle aynı işi yapıp birlikte çalışmanın avantajlı olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:



"Birbirimize hasta danışabiliyoruz, yorgun olunca onun yerine bakabiliyorum ve birbirimizi tolere edebiliyoruz. Evde görüşmediğimiz dönemde telefonla görüşüyoruz. Ayda 9 nöbet varsa, 18 gün zaten birbirimizi göremiyoruz, nöbetçi olan çocuğu da göremiyor. Nöbet ertesi yorgun çıktığınız için günden verim alamıyorsunuz. Bizim plan yapmamız çok mümkün olmuyor. Bir ayda kendimize ve çocuğumuza en fazla zaman ayırdığımız 2 ya da 3 gündür. Bu kadar zorluğa rağmen ekip olarak bir hastamızın iyileşerek gittiğini görmek bizi mutlu ediyor."

