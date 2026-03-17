        JAK ve turizm jandarması Palandöken'de kayak güvenliği için yoğun mesai yapıyor

        TALHA KOCA - Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde görevli jandarma arama kurtarma (JAK) ve turizm jandarması ekipleri, sezon boyunca yoğun mesai yapıyor.

        Giriş: 17.03.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Kış sezonunda yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Palandöken'de, güvenlik tedbirleri de üst seviyede tutuluyor.

        Sezonun bahar mevsiminde de devam ettiği merkezde görev yapan turizm jandarması ile JAK timleri, kayakçıların güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, pistlerde devriye ve denetimler gerçekleştirirken, yaralanan ya da mahsur kalan kayakçılara da hızlı şekilde müdahale ediyor.

        - Kurallara uymayanlara yaklaşık 300 bin lira ceza kesildi

        Bu sezon 3 bin 56 kişiye yardım eli uzatan jandarma, kurallara uymayan 78 kişiye de 288 bin 338 lira ceza kesti.

        Palandöken Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Ercan Metin, AA muhabirine, merkezde sezonun yoğun katılımla devam ettiğini söyledi.

        Metin, merkezde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğunu belirterek, "Temel amacımız, vatandaşların ve turistlerin güvenliğini sağlamak, huzur ile asayişi korumak, olası kazalara hızlıca müdahale etmek." dedi.

        Sezon süresince önleyici, denetleyici ve müdahaleye yönelik faaliyetler yürütüldüğünü anlatan Metin, şöyle konuştu:

        "Kask kullanımı, çığ riski bulunan yasaklı alanlara girişler ile merkezde uyulması gereken kurallar denetlenmektedir. Kayaklı, kar motorlu ve yaya devriyelerle dron destekli denetimler kapsamında gerçekleştirilen kontroller ve uygulanan idari yaptırımlar sayesinde sahada caydırıcılık sağlamaya çalışıyoruz. 2025-2026 sezonunda 873 mahsur kalma, 641 yaralanma olmak üzere 1514 olaya müdahale edildi. Kayakseverlerin güvenli ve huzur içinde kayak yapmaları amacıyla denetim ve kontroller aralıksız sürdürülmektedir."


        - Mahsur kalmalara anında müdahale ediliyor

        JAK Timi Komutanı Astsubay Üstçavuş Mevlüde Niyazoğlu da müdahaleyle önleyici faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

        Niyazoğlu, merkezde 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptıklarını anlatarak, "Merkezde teleferik, telesiyej ve gondol hatlarında meydana gelebilecek arızalarda mahsur kalan kayakseverlerin güvenli şekilde tahliyesini gerçekleştiriyoruz. JAK timleri olarak merkezde bu sezon 631 yaralı ve 911 mahsur kalma olmak üzere 1542 olaya müdahale ettik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        Beton blokları aştı, kahretti!
        Beton blokları aştı, kahretti!
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Konutta reel düşüşe devam
        Konutta reel düşüşe devam
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı

        Benzer Haberler

        Ramazan'da kan şekerine dikkat
        Ramazan'da kan şekerine dikkat
        İftar vakti yolda olan sürücülere iftarlık dağıttılar
        İftar vakti yolda olan sürücülere iftarlık dağıttılar
        Zorlu kış şartlarında yaban hayvanları için atlı kızakla yem taşıdı
        Zorlu kış şartlarında yaban hayvanları için atlı kızakla yem taşıdı
        Erzurum'da kaçak avcılar yaban keçisini yaraladı
        Erzurum'da kaçak avcılar yaban keçisini yaraladı
        Yaralı dağ keçisini görüntüleyen aile hekimi: Tetiğe değil, deklanşöre basa...
        Yaralı dağ keçisini görüntüleyen aile hekimi: Tetiğe değil, deklanşöre basa...
        Kampüste kar voleybolu heyecanı
        Kampüste kar voleybolu heyecanı