Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

        Erzurum'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 03:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakutiye ilçesindeki bir alışveriş merkezinin olduğu kavşakta, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen üçü hafif ticari, biri otomobil olmak üzere 4 araç çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle büyük hasar alan araçlardan birinin motoru koparak yola savruldu.

        Otomobilin ters döndüğü kazada bir trafik ışığı direği devrildi, kaldırım taşları yerinden söküldü.

        Kazada M.A, E.M, E.T, M.B.E, M.K, H.Ç. ve M.S.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.

        Durumu ağır olan H.Ç'nin Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Bölgeye gelen çok sayıda polis, kaza nedeniyle yolda önlem aldı.

        Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yola savrulan araç parçalarını temizledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray'dan Devler Ligi'ne acı veda!
        G.Saray'dan Devler Ligi'ne acı veda!
        Galatasaray'da Lang'ın talihsiz anı: Parmağı koptu!
        Galatasaray'da Lang'ın talihsiz anı: Parmağı koptu!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Manisa'da can pazarı! 2 ölü, 5 yaralı
        Manisa'da can pazarı! 2 ölü, 5 yaralı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Restoranda dehşet anları
        Restoranda dehşet anları
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da feci kaza: Kavşak adeta savaş alanına döndü
        Erzurum'da feci kaza: Kavşak adeta savaş alanına döndü
        Devlet korumasındaki kız çocukları Çanakkale ruhunu sahneye taşıdı
        Devlet korumasındaki kız çocukları Çanakkale ruhunu sahneye taşıdı
        Erzurum'da sağlıkçılar iftarda "koca çınarların" gönlünü kazandı
        Erzurum'da sağlıkçılar iftarda "koca çınarların" gönlünü kazandı
        ETÜ'de, 111. yıl dönümünde Çanakkale zaferi konuşuldu
        ETÜ'de, 111. yıl dönümünde Çanakkale zaferi konuşuldu
        Tarih Derneği Başkanı Özden'den 18 Mart mesajı: "Çanakkale, sadece bir sava...
        Tarih Derneği Başkanı Özden'den 18 Mart mesajı: "Çanakkale, sadece bir sava...
        Çanakkale ruhu Erzurum'da sahneye taşındı
        Çanakkale ruhu Erzurum'da sahneye taşındı