        Erzurum'da kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan mezra ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde bir süre önce etkili olan kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığı bazı yerlerde 2 metreyi bulan mezra, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Kadıcelal Mahallesi'nde önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süredir ulaşıma kapalı olan Çayanyurdu Mezrası'nın tekrar açılması için Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Yer yer 2 metreyi bulan kar birikintilerinde ilerlemekte güçlük çeken ekipler, iş makinelerinin gidemediği alanlarda paletli araç kullanarak personel ve ekipman sevkiyatı sağladı.


        Zorlu şartlarda gerçekleştirilen çalışmalar, yoğun çabanın ardından tamamlandı.

        Söz konusu mezra, ekiplerin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

