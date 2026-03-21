GÜNCELLEME 3 - Erzurum'da erkek cesedi bulundu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sokakta bir erkek, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.



Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak'ta gece saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı incelemede, yatan kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.



Ölü bulunan kişinin 45 yaşındaki Erdem Özengiz olduğu öğrenildi.



İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerinde incelemede bulundu.



Ekipler, olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda şüpheli N.Ö'yü (45) aynı mahalledeki ikametinde gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

