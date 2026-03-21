        GÜNCELLEME 3 - Erzurum'da erkek cesedi bulundu

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sokakta bir erkek, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 13:55 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 3 - Erzurum'da erkek cesedi bulundu

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sokakta bir erkek, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

        Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak'ta gece saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, yatan kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ölü bulunan kişinin 45 yaşındaki Erdem Özengiz olduğu öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerinde incelemede bulundu.

        Ekipler, olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda şüpheli N.Ö'yü (45) aynı mahalledeki ikametinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"

        Benzer Haberler

        Moda dünyasının yeni gözdesi: Ehram
        Moda dünyasının yeni gözdesi: Ehram
        Erzurum'da otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
        Erzurum'da otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da erkek cesedi bulundu
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da erkek cesedi bulundu
        Kadavradan yapılan nakil engelli ailesine bakan kadına çifte bayram yaşattı
        Kadavradan yapılan nakil engelli ailesine bakan kadına çifte bayram yaşattı
        Bayramda hastalar unutulmadı
        Bayramda hastalar unutulmadı
        Çocuklara bayram tadında misafirlik
        Çocuklara bayram tadında misafirlik