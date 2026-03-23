        Erzurum'da arızalanan tırın yanında sürücüsü ölü bulundu

        Erzurum'da arızalanan tırın yanında Gürcistan uyruklu sürücüsü ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 20:43 Güncelleme:
        D-100 kara yolunun eski 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yol kenarında park halinde ve kupası açık UU 522 QU plakalı Gürcistan plakalı tırın yanında bir kişinin yerde hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede Gürcistan uyruklu Vakhtang Msjhaladze (60) olduğu tespit edilen kişinin yaşamı yitirdiği belirlendi.

        Ölümü şüpheli kaydedilen Msjhaladze'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

