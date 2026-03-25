Avrupa ve dünya üçüncüsü sürat patenci Furkan hayaline kavuştu

YUNUS HOCAOĞLU - Kariyerinde daha önce 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ile Kanada'daki dünya şampiyonasında 6. olan milli sürat patenci Furkan Akar, Avrupa'nın ardından dünyada da bronz madalya kazanıp hayaline ulaştı.



Çin'in Pekin şehrinde 2022'deki Kış Olimpiyat Oyunları'nda 1000 metrede final koşup 6. bitirerek Türkiye'nin kış oyunları tarihindeki en iyi derecesini elde eden milli sporcu, ardından 2023 yılında Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası 1000 metre finalinde üçüncü olup bronz madalya kazandı.



Furkan, aldığı bu başarıyla Türkiye'nin sürat pateni (short track) branşında Avrupa Şampiyonası düzeyinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.



Çalışmalarına aralıksız devam ederek ikinci kez katıldığı 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda istediği başarıya ulaşamayan Furkan, olimpiyat dönüşü Kanada'daki Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda sahne aldı.



Söz konusu şampiyonada 500 metre finalini üçüncü tamamlayan Furkan, kazandığı bronz madalya ile Türk spor tarihine adını yazdırdı.



Furkan Akar, Avrupa'nın ardından dünyada da kazandığı bronz madalya ile Türkiye'ye buz sporlarında ilk madalyasını getirmiş oldu.



Milli sporcu Furkan Akar, AA muhabirine, fiziksel ve mental açıdan yorucu geçen olimpiyat sezonunu geride bıraktıklarını söyledi.



Olimpiyat organizasyonunda ülkesini ikinci kez temsil ettiğini belirten milli sporcu, "Olimpiyatta 500 metrede ülkemi ikinci kez temsil ettim ama düştüm. Bu talihsizlik bana daha çok tecrübe, azim ve hırs kattı. Sezonun son yarışı olan Dünya Şampiyonası kalmıştı. Olimpiyattan sonra pes etmeden azmettim, çalıştım. Ülkemizde bir kez daha tarih yazarak 500 metre mesafede üçüncü oldum. Bu gururu yaşamak, hem mental hem de fiziksel olarak yorgunluğa çok iyi geldi." diye konuştu.









- "Şubattaki olimpiyatlarda madalya alan sporcularla yarıştım"



Furkan, bu şampiyonadaki rakiplerin olimpiyattaki rakiplerle aynı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Şubat ayındaki rakiplerle mart ayındaki şampiyonada yarıştık. Yani 500 metre mesafesinde madalya alan sporcuyu eledim. Eleme ve çeyrek finalde zorlu rakiplerle karşılaştım. Şubattaki olimpiyatlarda madalya alan sporcularla yarıştım. Tabii ki bende tecrübeli ve çok istekliydim. Elemeden çeyrek finale ve finale uzanan yolda olimpiyat madalyası alan sporcuları eleyerek üçüncü oldum. Olimpiyat altıncılığından sonra bu olimpiyatta madalya hedefliyordum ama olmadı. Ardından isteğimi bu şampiyonada göstermek istedim. Yani açıkçası olimpiyatta madalya alabileceğimi göstermek istedik. Aslında bu bir rövanş oldu."



Alınan bu başarının çok kısa bir zamanda gerçekleştiğini ve hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Furkan, şöyle devam etti:



"500 metre mesafesi olan 40 saniyelik bir yarış. Her şey bu sürede olup bitiyor ve ben 40 saniye içinde dünya üçüncüsü oldum diyebilirim. 1500 ve 1000 metrede biraz daha rahat ve taktik üzerineyken, her şey yapabiliyorken 500 metredeki kulvarın, yerin çok önemli çünkü her şey bir anda olup bittiği için aslında çok riskli. Bütün riskleri alıp yerimi koruyarak yarışa çıktım ve antrenörümün taktikleri, ağabeyimin destekleriyle 40 saniye içinde dünya üçüncüsü oldum. Son çizgide ellerimi kaldırdığım an ben kendime gelmiştim. Yarış anına dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime geldim ve dedim 'Furkan sen dünya üçüncüsüsün' gözlerim hemen minderin üzerinde abimi aradı. Çizgide ellerimi kaldırdığım an ağabeyimle kurduğum bir hayal vardı. Ben o madalyayı alıp minderin üstüne ağabeyimle ağlayarak sarılmak istiyordum, çok şükür bu hayalimi de gerçekleştirdim. O anki duygularda bir anda olup bitti ama o madalya seremonisinde Türk bayrağını dünyaya izletmek, göstermek, yukarı çıkarmak benim için gurur verici bir olaydı."









- Naci Korucu: "Eskiden hayal edemediğimiz şeyleri şimdi gerçekleştirdik"



Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu ise kendisinin de yarışlara gittiğini ve madalya sevincini bizzat yaşadığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok özel ve güzel bir durumdu. Buz sporları içinde zaten daha önce madalya almış sporcu yine Furkan Akar'dı. Avrupa üçüncülüğü vardı ama bu dünya şampiyonasıydı. Burası çok daha önemli, bu yüzden çok gururlu ve mutluyuz. Eskiden hayal edemediğimiz şeyleri şimdi gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra ikincilik, birincilik ve olimpiyatta madalya kazanmak istiyoruz. Eskiden olimpiyata katılmak bile hayaldi, şimdi artık o bizim için rutin hale geldi. Bu yüzden Türk sporu, buz sporları ve federasyonumuz adına gururluyuz." ifadelerini kullandı.

