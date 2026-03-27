        Erzurum'un simgelerini eski ceketlere işleyip tekstilde sürdürülebilirlik mesajı veriyorlar

        TALHA KOCA - FARUK KÜÇÜK - Erzurum'un tarihi ve simge noktaları ile kentle bağdaşan unsurları kullanılmayan eski ceketlere işleyen öğrenciler, tekstilde sürdürülebilirlik mesajı veriyor.

        Giriş: 27.03.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencileri, sürdürülebilirlik dersi kapsamında eski ceketleri yöresel ehram kumaşıyla birleştirip çeşitli tasarımlar yaptı.

        Öğrenciler, ceketleri temizledikten sonra üzerine ehramdan Üç Kümbetler, tabyalar, Tortum Şelalesi ve Çifte Minareli ile Yakutiye medreselerinin desenlerini işledi.

        Bazı öğrenciler de tasarımlarında 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda adını duyuran kahraman Türk kadını Nene Hatun'u ve Huma Kuşu türküsünün hikayesini konu edindi.

        Yaklaşık 3 ayda 50 ürün tasarlayan 20 öğrencinin eserleri kent merkezindeki Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen "Eskiden Yeni" sergisinde beğeniye sunuldu.

        - "Atıl ürünlerin tekrardan kazandırılmasıyla israfı engellemeye çalışıyoruz"

        Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fazlıhan Yılmaz, AA muhabirine, serginin 1 hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacağını söyledi.

        Yılmaz, kentin tanıtımına katkı sağlamayı ve atıl ürünlerin yeniden değerlendirilebileceğini göstermeyi istediklerini belirterek, "Erzurum'un geleneksel ehram kumaşını tanıtmak ve günümüz popülaritesini kazanmış atık tekstil mamullerinin tekrardan kullanımını amaçladık. Çevreye olan duyarlılık ve atıl ürünlerin tekrardan kazandırılmasıyla israfı engellemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu da tekstilde sürdürülebilirliğe dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlattı.

        Tasarımların sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Kırkıncıoğlu, şunları kaydetti:

        "Atıl durumdaki ceketleri topladık, temizleyip yeniden tasarlanacak hale getirdik. Öğrencilerimiz eserlerine Erzurum'un sosyal ve kültürel hayatını işledi. Bir dadaşın, Nene Hatun'un ve tabyaların hikayelerini işlediler. Ehram, kot ceket ve Erzurum temasıyla yeniden tasarlanan eserler, uzun süre kullanabilecek ürünler haline geldi. Eserlerin hepsinde Erzurum'a ait sosyal, kültürel ve tarihi bütün hikayeler mevcut."

        - Tasarımlarıyla hikayeler de anlattılar

        Öğrencilerden Samet Koçak ise kentin simgesi çift başlı kartalın kanatları arasına Erzurum Kalesi'ni işlediğini dile getirerek, "Kartal, hikayesinde kalenin koruyucu ruhu anlamına geliyor. Kaleyi iki kanadının arasına alarak koruma içgüdüsünü anlatmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

        Zeynep Doğan da Narman ilçesindeki Peri Bacaları'nı 3 ayda tasarıma işlediğini ifade ederek, "Kapadokya'da peri bacaları var ama Erzurum'da olduğunu da çoğu insanın bilmediğini düşünüyorum o yüzden bunu yansıtmak istedim. Ehramla uyumunu da renk ve doku olarak da bağdaştırdım." diye konuştu.

        Sedanur Karaca ise "Erzurum'un 'Huma Kuşu' türküsünü ele aldım. Evlendikten sonra seferberlik ilan ediliyor ve eş askere gidiyor. Eşini bekleyen kadını anlatmak istedim. O kadar uzun zaman bekliyor ki eşi dönmüyor ve ardından kadın kuşlardan haber bekliyor. Kuşun ağzına ağırlaşan zamanı anlatmak için saat yerleştirdim." dedi.

        Nazlıcan Baran da "Erzurum hanımlarını konu aldım, ehrama bürünüp dışarıda yürümelerinden çok etkilemiştim. Ehramın tonlarıyla Palandöken'i bağdaştırdım." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Wikipedia'dan yapay zekâ yasağı
        Wikipedia'dan yapay zekâ yasağı
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Benzer Haberler

        Gelenekten geleceğe; ehram ve kot ceket Erzurum'un kültürel değerleriyle ta...
        Gelenekten geleceğe; ehram ve kot ceket Erzurum'un kültürel değerleriyle ta...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Trabzon Erol Günaydın Tiya...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Trabzon Erol Günaydın Tiya...
        Öğretmenlere "Güvenli Gelecek İçin Dijital Okuryazarlık" bilgilendirmesi
        Öğretmenlere "Güvenli Gelecek İçin Dijital Okuryazarlık" bilgilendirmesi
        Doğutaş Sanayi Sitesi Ciminli Ustasını kaybetti
        Doğutaş Sanayi Sitesi Ciminli Ustasını kaybetti
        ETSO ve Vakıf Katılım Arasında e-Dönüşüm iş birliği protokolü imzalandı
        ETSO ve Vakıf Katılım Arasında e-Dönüşüm iş birliği protokolü imzalandı
        Vali Baruş'tan vefa ziyareti
        Vali Baruş'tan vefa ziyareti