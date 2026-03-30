Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun öğrencilerle futbol oynadı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, imam hatipli öğrencilerle futbol oynadı.



Karaburun, kentteki okulları ziyaret edip çevrelerinde alınan güvenlik önlemlerini denetlemeye devam ediyor.



Kent merkezindeki Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Karaburun, çocuklarla sohbet etti.



Karaburun, daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle futbol oynadı.



Ardından Yenişehir Halk Pazarı'na geçen Karaburun, vatandaşlarla sohbet etti ve pazarcı esnafın taleplerini dinledi.



Karaburun, karşılaştığı çocuklara da hediyeler verdi.

