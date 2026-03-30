        Erzurum'da uygun fiyata alışveriş imkanı sunan "halk pazarı"nın 14'üncü şubesi açıldı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin desteklenmesi, vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmaları ve istihdama katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen "halk pazarı"nın 14'üncü şubesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yürüttüğü projeyle, üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanmasının amaçlandığı sosyal sorumluluk projelerinden biri olan halk pazarının 14'üncü şubesi, Mumcu Mahallesi'nde Atatürk Evi arkasında faaliyete girdi.

        Vali Aydın Baruş, açılışta yaptığı konuşmada, halk pazarı hizmetinin çok hızlı bir gelişim olduğunu belirtti.

        Bunun diğer belediyelere örnek olması gerektiğini anlatan Baruş, "Çünkü yerel yönetimler sadece halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere altyapı yapan, cadde düzenleyen veya çevre temizleme hizmeti veren kurumlar değil, aynı zamanda halkın ekonomik ve sosyal refahını artırması gereken, bunu kendine dert edinmesi gereken yönetimlerimiz. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bu marketler, özellikle gelir düzeyi sınırlı olan vatandaşlarımızın geçimlerine nispi de olsa bir olumlu katkı sağlıyor ve o anlamda piyasayı düzenleme manasında da çok ciddi bir etkiye sahip." dedi.

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise Erzurum'da Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu bir güç ve enerjinin olduğunu söyledi.

        Dünyadaki gelişmelere değinen Destici, şöyle konuştu:

        "Bugünlerde ABD ve İsrail'in hiçbir uluslararası hukuka dayanmayan İran'a yönelik saldırıları elbette ki dünya ve bölge ekonomisini olumsuz etkilediği gibi bizim de zaten kırılgan bir ekonomimiz var, bizim de ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu da en çok alım gücü düşük olan vatandaşlarımızı zora sokuyor. Onun için biz diyoruz ki en azından Türkiye daha doğrusu her devlet şu dört alanda kendi kendine yetmeli. Gıda, enerji, ilaç ve aşı ile savunma sanayisi ki en önemlisi bu. Biz Barış Pınarı Harekatı'nı yaptığımız zaman akıllı bombalarımız bitti, paramızla alamadık. Elhamdülillah şu anda kendimiz üretiyoruz, kendi helikopterimizi, tankımızı, İHA'mızı, SİHA'mızı ve uçağımızı da yapıyoruz. İnşallah Amerika ve İsrail ne kadar istemese istemesin, madem onlarda da var gün gelecek Türkiye'nin de nükleer silahı olacak. Bunu da birilerine düşmanlık için değil, caydırıcılık için ve bölge ve dünya mazlumlarını ve ülkemizi korumak için yapacak."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de belediye olarak hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.

        Açılışı yapılan halk pazarının bulunduğu yerde gecekondular bulunduğuna işaret eden Sekmen, "Bu binalar belediye tarafından yapıldı, bir dönüşümü gerçekleştirdik. Türkiye'de dönüşümde öncü bir belediye olarak vazifemizi yerine getiriyoruz. 2024 seçimleri öncesi biz vatandaşlarımıza vaatte bulunduk. Halk pazarları açacağız, daha hijyenik, kaliteli, temiz ürün yemenize imkan sunacağız dedik ve sonucunda bunları devreye aldık. Bu, bir esnafımıza karşı onların alışverişini azaltmak değil, bir alternatif oluşturmak ve vatandaşımızın daha ucuza gıda alımına yardımcı olmak." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.

        Açılışa, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye'ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Benzer Haberler

        Tekin'e önemli görev
        Kotanlı; "Cumhuriyet narkoz değil 100 yıllık aydınlığın adıdır"
        TİM Başkanı Gültepe, Erzurum'da "Bölgesel İhracat Buluşmaları" programında...
        BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da basın mensuplarıyla buluştu:
        Destici: PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmadan anayasal adım atılmamalı
        Erzurum Valisi Baruş'tan "Dijital dünyada kütüphaneler en güvenli limandır"...
