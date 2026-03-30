        Erzurum Valisi Baruş'tan "Dijital dünyada kütüphaneler en güvenli limandır" vurgusu:

        Erzurum'da, 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 13:44 Güncelleme:
        İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve kütüphanenin tanıtım videosunun izletilmesiyle başladı.

        Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada, cehaletin en büyük hastalık olduğunu söyledi.

        Bu hastalığın şifasının ilim, irfan ve kitap olduğunu ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

        "Kütüphaneler sadece tozlu rafların bulunduğu mekanlar değil, ruhun nefes aldığı, zihnin berraklaştığı, gönüllerin sükunet bulduğu birer şifahanedir. Günümüzün dijital gürültüye boğulmuş dünyasında, ekranların esaretinde yorulan ruhlarımız için kitaplar en sadık dost, kütüphaneler ise en güvenli limandır. İnsanın kendini tanıması, eşyayı idrak etmesi ve Yaradan'ına yaklaşması ancak okumakla mümkündür. Geçmişin, bugünün ve geleceğin bilgisine sahip olan toplumlar, kendisi ve dünyayla ilgili söz söyleme kudretine sahip olurlar. Bilgi ve ilim beşikten mezara kadar insanı ilgilendirir. Toplumların gelişmesi, bireyler arasındaki rekabetin adaletli olması, bilgiye erişimin kolaylaştırılmasıyla mümkün olacaktır. Toplum genelinde bilgiye erişim imkanlarının artması, bireylerin gelişmesinin ve kalkınmasının sürekli hale gelmesi demektir. Bilgiye erişimin en temel yollarından birisi ise okumaktır."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kütüphanelerin ülkenin en önemli veri ve bilgi kaynakları olduğunu belirterek, "Çok okuyan ve kitaplarına değer veren ülkeler, genellikle gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelerdir. Aydınlık bir gelecek için kitapları ve kütüphaneleri korumak gerekmektedir." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de Bakanlığın bu yılın temasını "iyileştiren kütüphaneler" olarak belirlediğine işaret ederek, "Kütüphaneler zihnimizi aydınlatan, ruhumuzu dinlendiren, bizi kendimizle buluşturan ve toplumu birbirine bağlayan güçlü yaşam alanlarıdır." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından sunumlar ve müzik dinletisiyle devam eden program, kütüphaneden en çok kitap alan okuyuculara hediye verilmesiyle sona erdi.

        Programa, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, kütüphane görevlileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Seda Sayan'dan tepki
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye'ye yayılıyor!
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        Doğudaki ihracatçılarından Ermeni sınır kapısı beklentisi DAİB Başkanı Ethe...
        Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun öğrencilerle futbol oynadı
        Fareden oscarlık performans: Kediden kurtuluşu ölü taklidinde aradı
        Kahraman şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıktılar Hınıs polisi şehit k...
        Yüksek kesimlerde kar var
        Karayazı esnaf derneğinden örnek dayanışma
