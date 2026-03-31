        Erzurum'da jandarma ekiplerince altın işlemeli Tevrat ile uyuşturucu madde ele geçirildi

        Erzurum'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde, sentetik hap ile ceylan derisine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Erzurum İl Jandarma ekipleri, Çat ilçesi yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

        Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 178 gram uyuşturucu madde, 100 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

