BB Erzurumspor - Altınordu maçının ardından: BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: “Milli takım arasından sonra özlenen Altınordu’yu izletmek istiyoruz”

TFF 1. Lig’in 7. hafta maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Altınordu’yu 10 mağlup etti. BB Erzurumspor hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Maçın zor olacağını biliyorduk. Ligin en çok koşan takımıydı rakibimiz. Biz Onlar kadar koşmayı hedefliyorduk. Biz de çok koştuk. Maç zor geçti. Bu tarz maçlarda ikinci golü bulmanız lazım. Maça iyi hazırlandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Olması gereken galibiyeti aldık. Aldığımız sonuçlar yüzünden bugün taraftar sayımız azdı. İnsanlar iyi futbol ve başarıya geliyorlar. Bu yolda zorda olsa çok iyi ilerleyeceğiz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularıma bu galibiyet yakıştı. Altınordu da çok iyi mücadele etti, tebrik ediyorum. Ama Altınordu futbolcu fabrikası olmasına rağmen öyle bir yardımcı antrenörleri var ki ismini dahi zikretmek istemiyorum. Benim oyuncumla polemiğe girmiş. Özür dilemeye gitmeme rağmen yardımcı antrenör Erzurum’da bize saldırdı. O kişinin Altınordu gibi bir takıma yakışmadığını düşünüyorum” dedi.



Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise beraberlikle dönebilecekleri maçtan mağlup ayrıldıklarını belirterek, “Maçtan önce maçın zor olduğunu biliyorduk. Erzurumspor düşük savunma iyi hücum yapan bir takımdı. Bizim için deplasmanda kazanmaya geldiğimiz bir maçtı. İlk yarıda topa sahip olduk ve rakibin dengesini bozduk. Ama gol pozisyona giremedik. Rakibin duran topta etkili olduğunu biliyorduk ve öyle gol yedik. Tempoyu yükseltmeye çalıştığımız zamanlar oldu. Bu anlamda üzgünüz. Beraberlikte dönebilirdik. Milli takım arasına giriyoruz. İyi yaptıklarımızda var, kötü yaptıklarımızda. Milli takım arasından sonra özlenen Altınordu’yu izletmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

ERZURUM 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:46

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