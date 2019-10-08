Erzurum’da traktör işyerine girdi

Erzurum’un Horasan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesinde beş katlı apartmanın alt katında bulunan işyerinden içeri dalan traktör paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, 3 araca çarptıktan sonra işyerinden içeri dalarak durabildi. Kaza sonrasında işletmenin camı büyük bir gürültüyle kırılırken dükkanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrasında traktör şoförü korku dolu anlar geçirdi. Kazanın yaşandığı anda mahallede bulunan vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri, "Biz olayı şu şekilde gördük. Bir patlama sesi geldi. Etrafa baktık, traktörün camı kırarak içeri daldığını gördük. Erkek bir sürücü vardı. Şükür kimseye bir şey olmadı. Ama burada önemli olan yaya kaldırımında bir şey olmaması. Orada biri olsaydı çarpabilirdi” dediler.

Olayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.

ERZURUM 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:48

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