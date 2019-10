Güvenlik korucularından Barış Pınarı harekatına destek açıklaması

Doğu Anadolu Bölgesi Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Yunus Özkan, Erzurum Güvenlik Korucuları olarak her zaman olduğu gibi bugün de tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek, terör koridorunu barış koridoruna çevirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye milli ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı devam ettiğini dile getiren Özkan, “Erzurum Güvenlik Korucuları olarak her zaman olduğu gibi bugün de tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye devam ediyoruz. Bu mücadelede 1800 şehit vermiş bir o kadarda gazi vermiş bir camiayız. Bugünde sınırlarımızda tehdit oluşturan bu eli kanlı terör örgütleri ile mücadele etmeye, gerektiğinde şehit ve gazi olmaya, bütün arkadaşlarımızla gönüllü olarak hazırız” dedi.

“Barış Pınarı harekatının başlaması ile ABD ve Avrupa ülkelerinden yapılan, “Türkler Kürtlere Karşı Savaşıyor” açıklamaları yalandır, iftiradır, karalama kampanyasıdır” diyen Doğu Anadolu Bölgesi Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Yunus Özkan, şunları kaydetti; “Burada hedefimiz ülkemize karşı tehdit oluşturan PKK terör örgütünün Suriye’nin kuzeyindeki unsurları olan terör örgütleridir.

Biz Türkler, biz Kürtler yüzyıllardır kardeşçe yaşıyoruz ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.

Erzurum ilinin güvenlik korucuları olarak Ordumuzun her daim yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Barış Pınarı Harekâtında şanlı ordumuzu sonuna kadar destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun.”

