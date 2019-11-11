Ekim ayında Erzurum Havalimanı’nda 84 bin 70 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Erzurum Havalimanı iç hat yolcu trafiği 84.070 oldu.
2019 yılı Ekim ayında Erzurum Havalimanı’na iç hat inişkalkış yapan uçak trafiği 568 olarak gerçekleşti.
2019 yılı Ekim ayında Erzurum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 540 ton oldu.
10 Aylık Gerçekleşmeler
Erzurum Havalimanı 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 863.852, uçak trafiği 6.023, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6.720 ton olarak gerçekleşti.
ERZURUM
11 Kasım 2019 Pazartesi
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