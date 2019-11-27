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Fue saç ekiminde aşamalar

İHA

Dr. Emrah Çinik Fue saç ekiminde uygulanan aşamalar hakkında bilgi verdi.

Fue saç ekiminde aşamalar

Dr. Emrah Çinik Fue saç ekiminde uygulanan aşamalar hakkında bilgi verdi.
FUE saç ekimi tekniğinin 4 aşamadan oluştuğunu belirten Çinik, yöntemin tam başarı vermesi için teknik ayrıntıların profesyonelce ve dikkatlice uygulanmasının önemli olduğunu söyledi. Çinik, aşamaları şöyle sıraladı:
"1 Greftlerin başın arkasındaki verici sahadan alınması: Greftler mikromotor ile alınır. Saç kökünüzün kalınlığına göre kullanılacak punch boyutları belirlenir. Önce 0.8 mm punchlar ile 23 saç teli içeren greftler alınır. Sonra daha ince 0.5mm 0.6 mm punchlar ile tekli saç teli içeren greftler alınır. Verici sahada saç köklerinin alınması için açılan delikler çok küçük olduğundan hızla iyileşirler ve işlem sonrası iz kalmaz.
2Greftlerin dizilmesi ve sayılması: Greftlerin alınması ile eş zamanlı olarak greftler dizilir. Greftler tekli, ikili veya üçlü saç kökü içeren gruplara ayrılır ve sayılırlar. Greft alma aşaması bittiğinde greftlerin dizimi ve sayımı da bitmiş olur. Bu aşamada hafif bir yemek ve ihtiyaç için 1015 dakika mola verilir.
3Saç ekimi yapılacak bölgede saç kanallarının açılması: Kanalların açılması, saç ekiminde doğal sonuç için en önemli aşamadır ve tüm işlemin en çok tecrübe, estetik ve teknik beceri gerektiren kısmıdır. Ekilecek greft sayısı kadar kanal açılır. Açılacak kanalın derinliği ve çapı ekilecek graftlerin ölçümlerine göre belirlenir. Kanallar çok ince çaplı (0.40.5 mm) mikrodelici uçlarla, greft çaplarından daha küçük açılır. Kanalların açısı saçların uzama açısıyla uyumludur. Sahada orijinal saçlar veya daha önce ekilmiş saçlar varsa; deliklerin bu saçlara hiçbir zarar vermeyecek sıklıkta ve yönde açılması gerekir. Ön bölgede saç çizgisindeki saçlar 4560 derece öne doğru uzarlar. Arkaya doğru bu açı değişir ve tam tepe bölgesinde saçlar hafif dik olarak çıkar. Arkada ise saçların çıkış yönü geriyeaşağıya doğru gitmeye başlar. Enseye yakın bölgelerde 4560 derece aşağıya doğru çıkarlar. Kanallar bu açılara, yani bulunduğu bölgedeki saçların çıkma yönüne uygun yönde açılırlar.
4Greftlerin ekilmesi: Greftler kanallara doğru yönde yerleştirilmelidir. Greftler, teknik olarak dış yüzeyi (epidermis) ekim yapılan derinin dış yüzeyine göre biraz yukarıda kalacak şekilde yerleştirilir. Greftler çok hassas yapılardır. Ekim için mikrocerrahi teknikleri kullanılır. Ekim yapılan saçların yüzde 100'e yakın olarak yaşaması ve yeniden büyümesi hedeflenir. "
Dr. Çinik, "FUE'nin son derece hassas ve ciddi bir işlem olduğunu belirterek tecrübenin önemine dikkat çekti. "Saç ekiminde hatanın telafisi olmaz" diyen Dr. Çinik, "Alanında iyi, eğitimli, tecrübeli ve el becerisi olan kişilerce uygulandığında sonuçlar gerçekten şaşırtacak kadar mükemmeldir." şeklinde konuştu

ERZURUM

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:37
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