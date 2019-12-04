Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek

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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirileceği belirtildi.

Bu kapsamda görev yapmak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin 0529 Aralık 2019 tarihleri arasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıtlı olmaları ve Ajansımız tarafından düzenlenen destek programlarına bu sistem üzerinden bağımsız değerlendirici başvurusu yapmaları gerektiği bildirildi.

ERZURUM 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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