Veteranlar eksi 5 derecede engelliler için koştu

Erzurum’da düzenlenen Veteranlar Yol Koşusunda onlarca kişi eksi 5 derecede engelliler için koştu.

Erzurum Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Veteranlar Yol Koşusunda 35 yaşından 80 yaşında kadar olan onlarca kişi Botanik Parkından başlayıp Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda biten 3.2 kilometrelik parkurda ter döktü.

“Engelsiz bir dünya için adım atabilen herkesi bekliyoruz” sloganıyla düzenlenen yol koşusuna Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, Erzurum Sakatlar Derneği Başkanı Sadullah Efe, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kar yağışı altında başlayan koşuda veteranların performansı dikkat çekerken, derece alan sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Koşu öncesi açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bugün bizim için çok önemli ve anlamlı bir gün. Eksi 5 derecede 40 yaş ve üzeri veteranlarımızla bir koşu düzenliyoruz. Bir günlük de olsa kendimizi engellilerin yerine koyuyoruz, ne şartlar altında yaşadıklarını göstermek istiyoruz” dedi.

Erzurum Sakatlar Derneği Başkanı Sadullah Efe ise, “Dünya engelliler günü münasebetiyle düzenlenen bu koşuda engellilerin spor, sanat ve diğer etkinliklerle ön plana çıkması en önemli araçlardan birisi. Biz sporun hayatımızdaki önemini ve sağlıklı yaşamın değerini biliyoruz. Bunun değerini en iyi engelliler bilir, bir şeyin değerini ancak yoklukta anlarsınız. Bu anlamda bu etkinliğin engellilerin hayatın her alanında var olduğunu gösterdiği için düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen koşunun ardından veteranlar ve engelliler toplu fotoğraf çekildi.

ERZURUM 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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