Balkan yarışları nefes kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balkan yarışları nefes kesti

İHA

Aşkale'nin Kandilli Mahallesi Kayaklı Koşu ve Biatlon Kamp Merkezindeki FIS Uluslarası ödüllü Balkan Kupası Yarışları nefes kesti.

Balkan yarışları nefes kesti

Aşkale'nin Kandilli Mahallesi Kayaklı Koşu ve Biatlon Kamp Merkezindeki FIS Uluslarası ödüllü Balkan Kupası Yarışları nefes kesti.
Balkan Kupası Yarışlarına Erzurum Valisi Okay Memiş, Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu , Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış , Türkiye Kayak Federasyon Başkanı Ali Oto , Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil , Aşkale Gençlik Spor İlçe Mdr Şuayp Gacır ve Vatandaşlar katıldı.
FIS Uluslararası Kayaklı Koşu ödüllü Balkan kupası yarışlarında sporcuların dereceye girmek için bir birleriyle kıyasıya yarışmaları görülmeye değerdi.
İlk gün yarışlarında 1600 metre Spling eleme, ikinci gün 5000 bin metre Klasik yarışlar sergilendi.
Balkan Şampiyonasında dereceye giren sporculara Erzurum Valisi Okay Memiş, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Türkiye Kayak Federasyon Başkanı Ali Oto Kupa ve hediyeler takdim edildi.

ERZURUM

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:42
  • AKŞAM 17:03
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzciler, Sarıkamış şehitleri için karlı dağları aşarak eksi 10 derecede çadırda sabahladı
YEREL HABERLER İzciler, Sarıkamış şehitleri için karlı dağları ...
HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı görevden alındı
YEREL HABERLER HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı görevden alındı
Boyun germe estetiği ile yıllara meydan okuyun
YEREL HABERLER Boyun germe estetiği ile yıllara meydan okuyun
Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil
YEREL HABERLER Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil
Saç dökülmesi erkekleri daha yaşlı gösteriyor
YEREL HABERLER Saç dökülmesi erkekleri daha yaşlı gösteriyor
Yeni yıla yenilenmiş vücut ile girin
YEREL HABERLER Yeni yıla yenilenmiş vücut ile girin
Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı 
YEREL HABERLER Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran ...
Doğu yeniden beyaza büründü
YEREL HABERLER Doğu yeniden beyaza büründü
Diş eti hastalıklarına dikkat
YEREL HABERLER Diş eti hastalıklarına dikkat
Vücuttaki lekelere dikkat
YEREL HABERLER Vücuttaki lekelere dikkat
Rektör Çakmak ve TUSAŞ Başkanı Öztürk'ten ETÜ standına ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Çakmak ve TUSAŞ Başkanı Öztürk'ten ETÜ ...
Cenaze aracı tipide mahsur kaldı
YEREL HABERLER Cenaze aracı tipide mahsur kaldı
Ciltteki kaliteye dikkat
YEREL HABERLER Ciltteki kaliteye dikkat
TUSAŞ - Türk Havacılık Uzay Sanayi AR-GE günleri başladı
YEREL HABERLER TUSAŞ - Türk Havacılık Uzay Sanayi AR-GE günleri ...
Tusaş “Ar-Ge Günleri” Atatürk Üniversitesi’nde devam ediyor
YEREL HABERLER Tusaş “Ar-Ge Günleri” Atatürk Üniversitesi’nde devam ...
TYB Erzurum Şubesi’nden Ömer Seyfettin’e vefâ
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şubesi’nden Ömer Seyfettin’e vefâ
Aydemir: ‘Akif’in ufku ufkumuz, davası davamızdır’ Aydemir: ‘Akif, milli dirayet ve manevi tefekkür sembolüdür’ Aydemir: ‘Akif’i anlamak değerlerimizi anlamaktır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Akif’in ufku ufkumuz, davası ...
Çengelli köyünün 30 yıllık su hasreti bitiyor
YEREL HABERLER Çengelli köyünün 30 yıllık su hasreti bitiyor
Öğrenciler ‘Uçan misafirlerimiz üşümesin’ diye ağaçlara yuva astılar
YEREL HABERLER Öğrenciler ‘Uçan misafirlerimiz üşümesin’ diye ...
Erzurum kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı
YEREL HABERLER Erzurum kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı
Erzurum'a 2 bin 500 sosyal konut yapılacak
YEREL HABERLER Erzurum'a 2 bin 500 sosyal konut yapılacak
Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi
YEREL HABERLER Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi
Erzurum Akif’i unutmadı
YEREL HABERLER Erzurum Akif’i unutmadı
Aziziyeli çocuklara kayak imkanı Aziziye Belediyesi ilköğretim öğrencilerini unutmadı Başkan Orhan; Çocuklarımız ara tatilde eve kapanmayacak
YEREL HABERLER Aziziyeli çocuklara kayak imkanı Aziziye Belediyesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X