Balkan yarışları nefes kesti

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Aşkale'nin Kandilli Mahallesi Kayaklı Koşu ve Biatlon Kamp Merkezindeki FIS Uluslarası ödüllü Balkan Kupası Yarışları nefes kesti.

Balkan Kupası Yarışlarına Erzurum Valisi Okay Memiş, Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu , Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış , Türkiye Kayak Federasyon Başkanı Ali Oto , Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil , Aşkale Gençlik Spor İlçe Mdr Şuayp Gacır ve Vatandaşlar katıldı.

FIS Uluslararası Kayaklı Koşu ödüllü Balkan kupası yarışlarında sporcuların dereceye girmek için bir birleriyle kıyasıya yarışmaları görülmeye değerdi.

İlk gün yarışlarında 1600 metre Spling eleme, ikinci gün 5000 bin metre Klasik yarışlar sergilendi.

Balkan Şampiyonasında dereceye giren sporculara Erzurum Valisi Okay Memiş, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Türkiye Kayak Federasyon Başkanı Ali Oto Kupa ve hediyeler takdim edildi.

ERZURUM 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:58

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