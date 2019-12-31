Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar: ‘Hak geldi, batıl zail oldu’

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sunar mesajında şunları kaydetti: “Bilindiği üzere Mekke, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in dünyaya teşrif buyurdukları, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği ve “Ey şehir, senden çıkarılmasaydım vallahi seni terk etmezdim!” dediği şehirdir. Dolayısıyla Mekke İslam dünyasının kalbidir. Fethi de İslam tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Mekke’nin fethi, tarihin akışını değiştiren mühim hadisedir. “Hak geldi, batıl zail oldu” sözünün tezahürüdür. Fetihle birlikte, şirkten ve putperestlikten arınan Mekke, özüne kavuşmuştur. İslam tarihinin altın sayfalarından biri olan Mekke’nin fethi, kan dökülmeden gerçekleşmiş, bu yönüyle de dünyaya insan hakları dersinin verildiği olaydır. Rasulullah (S.A.V), intikam yerine bağışlamayı tercih etmiştir. Bu yaklaşım ve tutum, insanların kalplerini İslam’a açmıştır ve çıkarılacak çok dersler vardır. İslam anlayışını en güzel anlatan hadiselerden biri olan Mekke’nin Fethinin 1389’uncu yıldönümünü kutluyor, aziz hemşehrilerime muhabbetlerimi sunuyorum.”

ERZURUM 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

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