Taşçı ailesinin baba acısı

"Ben hep hip hop'tım"

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Oltu’nun eski esnaflarından Ahmet Taşçı (90) hayatını kaybetti.

Oltu’nun tanınmış simalarından Ahmet Taşçı Erzurum Atatürk Üniversitesinde tedavi görürken çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Taşçı’nın cenazesi Oltu’da Aslan Paşa Camisinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazeye Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de Öğretim Üyesi/Profesör Doktor ve KBB Kliniği Eğitim Sorumlusu Enver Altaş Eski MHP İl Başkanı Nurettin Taşçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ERZURUM 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

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