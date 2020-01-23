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Yapay mesane ile kanserden kurtuldular

İHA

Yapay mesane ile kanserden kurtuldular

Erzurum merkezde yaşayan 70 yaşındaki Talet Gülen ile Tortum ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Nevzat Uğurlu isimli iki mesane kanserli hasta, Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca tarafından kendi bağırsaklarından yapılan mesaneyle sağlıklarına kavuştu.
Her iki hasta için de operasyonu robotik cerrahi sistemiyle gerçekleştiren Ürolog Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, mesane kanseri olan 70 yaşındaki Talet Gülen ile 54 yaşındaki Nevzat Uğurlu’ya kendi bağırsağından yeni bir mesane yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Atmaca, hastaların yapılan muayene ve tetkiklerinin ardından gerçekleştirilen operasyonla sağlıklarına kavuştuklarını belirtti.
YAPAY MESANE İLE KANSERDEN KURTULDULAR
Her iki hastada da mesanenin çıkartılarak yerine bağırsaktan mesane yapılması operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Atmaca, mesane kanserinin genellikle ileri yaşlarda görüldüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Mesane kanserli hastaların birçoğunda mesaneyi almak gerekmiyor. Mesanenin kasını ya da daha derin tabakaları tutup mesane dışına çıkan tümörler eğer vücutta başka bir yere yayılmamışsa, bu hastalarda da mesaneyi almak gerekiyor.”
BAĞIRSAKTAN YAPAY MESANE YAPILIYOR
Mesanesi alınan hastaya kendi bağırsağından alınan parça ile bir idrar kesesi yapılıyor. Bu ameliyatta böbreklerden çıkan idrar kanallarının uçları bağırsaktan yapılan yeni mesaneye ve bağırsak mesanenin bir ucu da dış idrar kanalına bağlanıyor. Böylece idrar bağırsak mesanede birikiyor ve dış idrar kanalı ile dışarı atılıyor.
Bu ameliyat bu konuda deneyimli uzmanlar tarafından sayılı merkezlerde yapılabiliyor. Mesanenin alınması ve bağırsaklardan yeni bir mesanenin oluşturulması, robotik cerrahi ile tamamen el değmeden ve hastanın karnı açılmadan mümkün olabiliyor.”
MADDİ ANLAMDA BİR BEKLENTİSİ OLMADI
Talet Gülen mesane kanseri teşhisinin Erzurum’da konulduğunu ve yeni mesane yapılması için Ankara’ya gönderildiğini söyledi.
Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca’nın yaptığı tetkiklerden sonra kendisini ameliyata aldığını ve ameliyatla bağırsağından yapay mesane oluşturduğunu anlatan Gülen, şöyle dedi:
“Hocadan Allah razı olsun. Çok değerli bir hekim. Kanser olan mesanemi olduğu gibi aldı ve bağırsağımdan bana mesane yaptı. Ameliyat sonrası çok şükür sağlığıma kavuştum. Ameliyatımı robotik cerrahi sistemiyle yaptı. Ankara’da hocamın benden başka Artvin, Çorum, Tokat, Erzurum ve başka birçok ilden gelen çok sayıda hastası vardı. Onlar da ameliyat oldu. Hepimiz yapay mesane ile kanserden kurtulduk. Hocanın hastalarından asla maddi bir beklentisi olmadı. Güler yüzlü, ilgili, bilgili bir hekim.”
İŞİNİN EHLİ, GÜLER YÜZLÜ DOKTOR
Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca tarafından mesane ameliyatı yapılan ve sağlığına kavuşan Nevzat Uğurlu, ameliyatın robotik cerrahi sistemiyle gerçekleştirildiğini, mesanenin tamamen alınarak bağırsağından yeni bir mesane yapıldığını söyledi.
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca’nın işinin ehli ve güler yüzlü bir hekim olduğunu belirten Nevzat Uğurlu, şöyle devam etti:
“Allah’ın izni ile hocanın ellerinden şifa buldum. Ameliyat sonrası herhangi bir sorun yaşamadım. Elbette ameliyatın başarılı olması için alanında başarılı bir hekim çok önemli. Ben de ameliyat olmadan önce bir araştırma yaptırdım. Karşıma isim olarak Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca çıktı. Randevumuzu alıp gittik. Hoca bizi güler yüzle karşıladı. Gereken ilgiyi gösterdi. Konusunda deneyimli bir cerrah. Ameliyat sonrası şifa bulan yüzlerce hastası var. Çok şükür bende şifa bulan hastalarından biriyim.”

ERZURUM

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:57
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